Tướng quân đội Iran: Tổng thống Mỹ chỉ có thể mơ về việc một lần nữa tiến vào vịnh Ba Tư

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya. (Nguồn: MNA)

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB), Thiếu tướng Ali Abdollahi khẳng định, lực lượng Iran đã vô hiệu hóa khả năng hoạt động của Hải quân Mỹ, khiến các tàu chiến nước này không thể tiếp cận vùng biển quanh vịnh Persian cũng như lãnh hải Iran.

Tướng Abdollahi đồng thời bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc không kích của Washington đã phá hủy cơ sở hạt nhân và năng lực quân sự của Iran.

Ông cũng đặt câu hỏi tại sao tàu chiến và lực lượng Mỹ không dám tiếp cận eo biển Hormuz nếu các mục tiêu quân sự của Iran thực sự đã bị phá hủy; đồng thời cho biết, chiến lược của Tehran là khiến Mỹ và Israel ngày càng sa lầy trong cuộc đối đầu hiện nay.

Bên cạnh đó, ngày 23/10, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi cũng tuyên bố, nước này “sẽ không bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay vào bất kỳ thời điểm nào, cho phép các tàu quân sự của Mỹ tiến vào vịnh Ba Tư”.

“Tổng thống Mỹ chỉ có thể mơ về việc quân đội nước này một lần nữa tiến vào vịnh Ba Tư”, ông Mousavi nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, Iran đã gửi đi thông điệp cứng rắn: Nếu Mỹ và Israel nối lại các cuộc không kích, Tehran sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào căn cứ, tàu chiến Mỹ, đồng thời nhắm tới sân bay, đường ống dẫn dầu và khí đốt cùng các mục tiêu khác tại các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

Về phần mình, trong bối cảnh đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đình trệ suốt nhiều tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington có thể tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Hiện quân đội Mỹ và Israel đang xây dựng các phương án cho khả năng các cuộc tấn công được nối lại.

Mỹ đang điều động thêm nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba cùng một đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến tới Trung Đông. Theo các nước vùng Vịnh, sự kết hợp giữa những mối đe dọa an ninh hiện hữu và tiến trình ngoại giao bế tắc đang làm gia tăng nguy cơ xung đột leo thang.

Song song với việc tăng cường lực lượng và khí tài, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây yêu cầu các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu cùng gia đình rời khỏi Saudi Arabia do những mối đe dọa từ lực lượng Houthi.

Theo một quan chức Mỹ, biện pháp này còn bao gồm việc di dời gia đình nhân viên tại một số cơ quan ngoại giao khác ở Trung Đông, nhằm thu hẹp quy mô hiện diện của Mỹ trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục điều chỉnh việc bố trí nhân sự và lực lượng nhằm bảo đảm an toàn cho công dân, nhân viên chính phủ Mỹ tại khu vực.

(theo Al Jazeera)