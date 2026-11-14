Tượng Phật được tạo từ khi nào?

Việc hiểu rõ điều này rất quan trọng, bởi lẽ các cộng đồng Phật giáo sơ kỳ ban đầu không sử dụng hình tượng Phật mang hình dạng con người; thay vào đó, các lựa chọn về tư thế, cử chỉ và chất liệu về sau đã được định hình bởi những đặc thù vùng miền và nhu cầu thực tế. Bài viết ngắn này dựa trên các nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và bối cảnh Phật giáo truyền thống, mà không coi bất kỳ nền văn hóa cụ thể nào là chuẩn mực mặc định.

Tượng Phật không chỉ đơn thuần là những “tác phẩm nghệ thuật”, đó còn là những bài Pháp được truyền tải qua hình ảnh. Một gương mặt an nhiên, một cử chỉ tay hay một tấm y giản dị đều hàm chứa những lựa chọn đã được đúc kết qua hàng thế kỷ về cách thể hiện sự giác ngộ, nhằm tôn vinh Bậc Đạo sư mà không biến Ngài thành một đối tượng để sùng bái như thần tượng.

Tượng Bồ-tát Di Lặc, thế kỷ III

Giai đoạn biểu tượng sơ khởi trong nghệ thuật Phật giáo

Đức Phật lịch sử sống vào khoảng thế kỷ V TCN, song nghệ thuật Phật giáo thời kỳ đầu thường không khắc họa Ngài dưới hình dạng con người. Thay vào đó, các cộng đồng Phật tử bấy giờ thể hiện lòng sùng kính và sự tưởng nhớ thông qua các biểu tượng phi hình tượng - tức sử dụng những hình ảnh gợi nhắc về Đức Phật mà không trực tiếp mô tả thân tướng của Ngài. Trên các bức phù điêu tại những di tích như Bharhut và Sanchi (khoảng thế kỷ II - I TCN), chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh tòa ngồi để trống, dấu chân, cây Bồ-đề, lọng che hoặc bánh xe Pháp.

Đây không phải là những hình ảnh thay thế tạm thời do các nghệ sĩ thiếu kỹ năng điêu khắc; trái lại, đó là những lựa chọn đầy ý nghĩa, phản ánh quan điểm của Phật giáo sơ kỳ về vấn đề biểu đạt hình ảnh, lòng tôn kính, cũng như những lo ngại về việc hiểu lầm Đức Phật như một vị thần hay ngẫu tượng.

Điều này rất đáng lưu tâm đối với chúng ta ngày nay, bởi nó lý giải tại sao văn hóa thị giác Phật giáo thường chú trọng đến chức năng hơn là việc khắc họa chân dung. Ngay cả khi hình tượng Đức Phật được thể hiện về sau, mục đích cũng không phải là chủ nghĩa hiện thực theo quan niệm hiện đại. Hình tượng ấy đóng vai trò như một “phương tiện giáo hóa” nhằm khơi gợi những phẩm hạnh - như sự bình thản, lòng từ bi và sự vững chãi - chứ không phải là nỗ lực tái hiện diện mạo của một nhân vật lịch sử cụ thể. Nếu chúng ta bị thu hút bởi những pho tượng giản đơn, ít chi tiết trang trí, thì điều đó chính là sự tiếp nối tinh thần tiết chế trong nghệ thuật thị giác Phật giáo thuở sơ khai.

Một khía cạnh quan trọng khác trong giai đoạn đầu là sự xuất hiện của các hộp đựng xá-lợi và bảo tháp. Sự sùng kính thường hướng về xá-lợi cùng kiến trúc lưu giữ chúng, trong đó nghi thức nhiễu quanh bảo tháp và dâng lễ vật tạo nên trọng tâm của việc thực hành. Do đó, tại nhiều khu vực, “văn hóa hình tượng Phật giáo” sơ khởi mang tính chất không gian và nghi lễ: đó là bảo tháp, lối đi và các bức phù điêu kể chuyện. Khi các pho tượng Phật xuất hiện về sau, chúng không thay thế những gì có trước mà hòa nhập vào đó. Chính vì vậy, ngay cả ngày nay, tượng Phật thường được đặt theo một hướng nhất định: hướng về căn phòng, hướng về vị trí hành lễ, hay hướng về khu vực dâng lễ vật.

Thời điểm xuất hiện những bức tượng Phật đầu tiên: Gandhara và Mathura

Hầu hết các sử gia nghệ thuật đều cho rằng những bức tượng Phật đầu tiên được tạo trong khoảng thời gian từ thế kỷ I-III CN, đặc biệt là tại hai khu vực có tầm ảnh hưởng lớn thuộc tiểu lục địa Ấn Độ: Gandhara (nay thuộc Pakistan và Afghanistan) và Mathura (ở Bắc Ấn Độ). Những khu vực này nằm trên các tuyến đường giao thương và là nơi diễn ra sự giao thoa văn hóa, góp phần định hình những phương thức thể hiện mới đối với các hình tượng linh thiêng. Mặc dù giới học giả vẫn còn tranh luận về các chi tiết và những tiền lệ có từ trước đó, nhưng giai đoạn này đánh dấu bước ngoặt rõ rệt nhất, khi hình tượng Đức Phật bắt đầu được thể hiện một cách nhất quán dưới hình dáng con người thông qua các chất liệu bền vững.

Gandhara thường gắn liền với một phong cách mang vẻ “cổ điển” trong mắt người phương Tây: mái tóc gợn sóng, trang phục với những nếp gấp sâu và dày dặn, cùng nét tự nhiên đầy sống động trong nghệ thuật điêu khắc. Điều này không phải do Phật giáo bị phương Tây hóa, mà bởi Gandhara từng là nơi giao thoa giữa ngôn ngữ nghệ thuật Trung Á và phong cách chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp cổ đại - kết quả từ các cuộc chinh phạt và sự hình thành các vương quốc kế thừa sau thời Alexander Đại đế. Tại đây, hình tượng Đức Phật thường được khắc họa như một vị Đạo sư điềm tĩnh, với dáng vẻ ung dung và ánh mắt an nhiên, hướng vào nội tâm. Đối với những người chiêm ngưỡng hiện đại, những bức tượng mang phong cách Gandhara gợi lên cảm giác trầm mặc và tinh tế, làm nổi bật hình ảnh Đức Phật như một vị Đạo sư bằng xương bằng thịt.

Ngược lại, phong cách Mathura tạo ra những bức tượng Phật với một cảm quan hoàn toàn khác biệt: dáng vẻ khỏe khoắn, cách thể hiện nếp áo mềm mại hơn và toát lên vẻ uy nghiêm khi nhìn trực diện. Khu vực này cũng góp phần định hình các đặc điểm trở thành chuẩn mực chung trong nghệ thuật Phật giáo: nhục kế (ushnisha: khối thịt nhô lên trên đỉnh đầu tượng trưng cho trí tuệ), thùy tai dài (biểu thị sự từ bỏ trang sức vương giả) và bạch hào (urna: điểm đánh dấu giữa hai chân mày, thường được hiểu là tuệ nhãn).

Khi chiêm ngưỡng một tôn tượng Phật, điều cốt yếu cần ghi nhớ là “diện mạo” của tôn tượng đó phản ánh một quá trình tiếp biến. Nó kế thừa từ cả một dòng chảy lịch sử về phong cách nghệ thuật và ý nghĩa tâm linh. Nếu chúng ta yêu thích tượng Phật với các nếp áo được chạm khắc rõ nét, có thể chúng ta đang cảm nhận được dư âm của phong cách Gandhara. Nếu chúng ta thiên về dáng vẻ mềm mại và mang tính biểu tượng cao hơn, thì có lẽ chúng ta đang nghiêng về ảnh hưởng của trường phái Mathura. Không có phong cách nào được coi là ưu việt hơn; mỗi phong cách đều là một phần trong quá trình Phật giáo học cách truyền tải thông điệp bằng ngôn ngữ thị giác qua các nền văn hóa khác nhau.

Phù điêu thế kỷ IX mô tả Bồ-tát Quán Thế Âm, từ chùa Candi Plaosan ở Trung Java, Indonesia

Hành trình của nghệ thuật Phật giáo

Sau khi đã được định hình, các hình tượng Phật bắt đầu lan tỏa cùng với Phật giáo qua các tuyến đường bộ và đường biển. Trong quá trình đó, các hình tượng này đã biến đổi - đôi khi rất ấn tượng - để thích nghi với vật liệu, khí hậu, sự bảo trợ và quan niệm thẩm mỹ bản địa. Chính vì vậy, một bức tượng Phật của Nhật Bản có thể mang diện mạo rất khác so với tượng Phật thời kỳ đầu ở Ấn Độ, dù người xem vẫn dễ dàng nhận ra đó là hình ảnh Đức Phật. Lịch sử nghệ thuật Phật giáo không phải là một đường thẳng duy nhất; đó là một hệ thống bao gồm nhiều ngôn ngữ thị giác có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Tại Trung Á, các ngôi chùa hang và truyền thống tranh tường đã phát triển mạnh mẽ dọc theo Con đường tơ lụa, vừa phục vụ đời sống tu hành của các Tăng sĩ, vừa là chỗ dựa tâm linh cho các tín đồ hành hương. Ở Trung Quốc, hình tượng Phật phát triển thông qua sự giao thoa với các truyền thống nghệ thuật bản địa, thị hiếu chốn cung đình và các trào lưu triết học đương thời. Theo thời gian, hình tượng Phật tại Trung Quốc thường mang vẻ tĩnh tại đầy uy nghiêm và cân đối hơn, với các vòng hào quang và vầng sáng bao quanh thân trở nên nổi bật. Sự thay đổi này không đơn thuần là về mặt phong cách; nó còn phản ánh một bối cảnh tôn giáo mới, nơi các ngôi chùa, các dự án dịch thuật cùng sự bảo trợ của triều đình hoặc giới quý tộc đã định hình cách các pho tượng được tạo tác và cảm nhận.

Tại Hàn Quốc, nghệ thuật điêu khắc Phật giáo đã phát triển với vẻ đẹp thanh tao, tinh tế cùng nét biểu cảm hòa ái rất đặc trưng; các tác phẩm của Hàn Quốc cũng đã ảnh hưởng đến nền điêu khắc và văn hóa chùa tháp thời kỳ đầu tại Nhật Bản. Phật giáo du nhập vào Nhật Bản vào giữa thế kỷ VI, mang theo một truyền thống điêu khắc mạnh mẽ, đưa nơi đây trở thành một trong những trung tâm lớn của thế giới về tượng Phật bằng gỗ. Các pho tượng Phật ở Nhật Bản thời kỳ đầu mang dấu ấn ảnh hưởng từ lục địa, song sự gắn bó lâu dài của Nhật Bản với chất liệu gỗ - được hỗ trợ bởi nguồn gỗ dồi dào, các thế hệ nghệ nhân chạm khắc tài hoa và hệ thống xưởng chế tác tại các ngôi chùa - đã tạo nên những pho tượng toát lên vẻ ấm áp, bề mặt sống động đầy tinh tế cùng sự gần gũi, tĩnh tại, phù hợp cho cả không gian chùa chiền lẫn bàn thờ tại gia.

Khi chúng ta chiêm ngưỡng các tôn tượng Phật, hành trình địa lý này giúp lý giải tại sao tượng Phật lại đa dạng các thể loại. Một bức tượng đồng với đường nét sắc sảo có thể mang âm hưởng của truyền thống đúc tượng Trung Quốc và các nước châu Á; trong khi đó, một bức tượng gỗ với vân gỗ tự nhiên và tạo hình mềm mại lại có thể phản ánh phong cách điêu khắc đặc trưng của Nhật Bản. Việc nắm bắt được lộ trình phát triển trải dài từ Ấn Độ, qua Trung Á đến Đông Á sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu được khía cạnh hình tượng học truyền thống.

Những thay đổi theo thời gian

Khi nghệ thuật Phật giáo phát triển hoàn thiện hơn, các hình tượng cũng trở nên cụ thể và chi tiết hơn. Những hình tượng Phật thời kỳ đầu thường nhấn mạnh vai trò của Đức Phật như một vị Đạo sư; các truyền thống về sau đã phát triển hệ thống hình tượng phong phú nhằm thể hiện những khía cạnh khác nhau của sự giác ngộ cũng như các mối liên hệ tín ngưỡng đa dạng. Đây cũng là lúc nhiều người chiêm ngưỡng bắt đầu đặt câu hỏi: Đây là vị Phật nào? Câu trả lời thường nằm ở tư thế, các thế tay (ấn quyết) và các pháp khí đi kèm.

Các tư thế phổ biến gắn liền mật thiết với Đức Thích Ca Mâu Ni bao gồm tư thế ngồi thiền, thuyết pháp và đứng ban sự vô úy. Ấn “xúc địa” (tay phải hướng xuống đất), gợi nhớ lại khoảnh khắc Ngài giác ngộ. Ấn thiền định (hai tay đặt trên lòng đùi) tạo nên bầu không gian tĩnh lặng, hướng vào nội tâm. Ấn thuyết pháp (hai tay tạo hình như bánh xe) biểu thị sự truyền bá giáo pháp, v.v.

Qua nhiều thế kỷ, các truyền thống Phật giáo Đại thừa cũng đã làm nổi bật hình tượng Bồ-tát trong nghệ thuật. Sự hiện diện của các pho tượng Bồ-tát mang đến một làn gió hoàn toàn mới cho ngôn ngữ điêu khắc Phật giáo, chuyển từ vẻ đơn sơ, thoát tục sang nét lộng lẫy, sinh động và gần gũi với nhân sinh. Không còn giới hạn nơi y phục giản dị, tượng các vị Bồ-tát thường được tạo tác với vương miện, y áo mềm mại cùng các chuỗi ngọc, trang sức chạm trổ cầu kỳ. Những chi tiết tạo hình đầy tính thẩm mỹ này không nhằm mục đích phô diễn sự giàu sang vật chất, mà chính là biểu tượng trực quan cho “vạn đức trang nghiêm” và nguyện lực dấn thân vào cõi hồng trần để cứu độ chúng sinh. Mỗi tư thế đứng tự tại hay ngồi nghiêng thư thái của một pho tượng Bồ-tát đều truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về lòng từ bi - luôn sẵn lòng lắng nghe và che chở cho mọi nỗi khổ niềm đau của con người giữa thế gian.

Kết luận

Nhìn lại chiều dài lịch sử, hành trình phát triển của tượng Phật từ những biểu tượng phi hình tượng sơ khởi tại Bharhut, Sanchi cho đến các pho tượng tinh tế của trường phái Gandhara hay vẻ uy nghiêm của Mathura là một minh chứng sống động cho sự tiếp biến văn hóa sâu sắc của đạo Phật. Tượng Phật chưa bao giờ là một thực thể bất biến hay một ngẫu tượng để sùng bái; trái lại, đó là một “phương tiện giáo hóa” linh hoạt, mượn ngôn ngữ thị giác và thẩm mỹ của từng vùng đất - từ Con đường tơ lụa, Trung Hoa cho đến nghệ thuật chạm khắc gỗ đỉnh cao của Nhật Bản - để truyền tải những bài Pháp vô ngôn về sự tĩnh lặng, lòng từ bi và trí tuệ.

Việc thấu hiểu nguồn gốc lịch sử, ý nghĩa của các tư thế, ấn quyết cũng như đặc tính của các loại chất liệu chế tác không chỉ giúp chúng ta phân biệt rõ ràng các tôn tượng Phật và Bồ-tát, mà còn mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn khi lựa chọn và bài trí một tôn tượng. Dù được đặt trong một ngôi chùa uy nghiêm, một không gian tu tập thanh tịnh hay ở bàn thờ tư gia, mỗi pho tượng Phật đều trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi, nhắc nhở con người hướng vào nội tâm và nuôi dưỡng những phẩm hạnh cao đẹp giữa cuộc đời.