Tướng Pháp đánh giá năng lực quân đội Nga đã thay đổi đáng kể

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội Pháp, Tham mưu trưởng Lục quân Pháp, Đại tướng Jacques de Mongro, đã trình bày đánh giá sơ bộ về chiến dịch mang tên Vivaldi của Ukraine tại khu vực Krasnolimansk.

Theo ông de Mongro, lực lượng Ukraine đã triển khai các robot chiến đấu vào sâu phía sau tuyến phòng thủ của Nga, trong đó có việc sử dụng UAV để vận chuyển các phương tiện này và duy trì liên lạc trong điều kiện tác chiến phức tạp. Các robot mặt đất được cho là đã gây gián đoạn hoạt động hậu cần và ảnh hưởng đến hệ thống chỉ huy của một số đơn vị Nga.

Tuy nhiên, ông cho rằng chiến dịch chưa tạo ra thay đổi lớn xét trên quy mô toàn bộ cuộc xung đột và chiều dài chiến tuyến khoảng 1.200 km. Theo vị tướng Pháp, chiến tuyến nhìn chung vẫn được duy trì, dù những thay đổi về phương thức tác chiến có thể ảnh hưởng đến diễn biến trong tương lai.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng Không quân Pháp, Tướng Jérôme Bellanger, cảnh báo năng lực tác chiến của Nga tiếp tục được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực UAV và tên lửa.

Theo ông Bellanger, Nga hiện vẫn có khả năng sản xuất khoảng 2.000 tên lửa mỗi năm. Đến cuối mùa Hè 2026, Nga đã sử dụng khoảng 50.000 UAV tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, tương đương số lượng được sử dụng trong cả năm 2025, theo số liệu ông đưa ra tại phiên điều trần.

Tướng Bellanger nhận định điều đáng chú ý là Nga đang kết hợp năng lực sản xuất với kinh nghiệm tác chiến tích lũy được trong quá trình xung đột. Theo ông, lực lượng Nga hiện nay khác đáng kể so với năm 2022, đặc biệt về kinh nghiệm tác chiến trên nhiều tầng không gian và khả năng sử dụng, đối phó với các hệ thống vũ khí phương Tây.

Tướng Bellanger đặc biệt lưu ý mối đe dọa từ các UAV tấn công tầm xa, đồng thời cho rằng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Nga đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự. Theo ông, các máy bay Su-34 và máy bay ném bom chiến lược của Nga vẫn thường xuyên sử dụng bom lượn, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm gây sức ép lên các mục tiêu tại Ukraine.