Tượng Oscar có thể lấy cảm hứng từ vị thần Ai Cập cổ đại?

Tượng Oscar và tượng thần Ptah của Ai Cập cổ đại trong hình minh họa do AI tạo

Bức tượng nhỏ mô tả thần Ptah được trưng bày và bán tại hội chợ nghệ thuật Frieze Masters ở London.

Trong quá trình tìm hiểu nguồn gốc hiện vật trước sự kiện, nhà buôn đồ cổ Rupert Wace phát hiện tác phẩm từng thuộc bộ sưu tập của William Randolph Hearst, ông trùm truyền thông Mỹ và là bạn của Cedric Gibbons, người thiết kế tượng Oscar năm 1928.

Ông Hearst sở hữu một bộ sưu tập cổ vật Ai Cập tại tư dinh ở New York. Theo ông Wace, ông Gibbons thường xuyên lui tới nhà ông Hearst và có thể đã tiếp xúc với bộ sưu tập này.

Sự trùng hợp về mối quan hệ giữa hai người, thời điểm và hình dáng tác phẩm khiến Wace đặt giả thuyết rằng bức tượng thần Ptah có thể đã góp phần truyền cảm hứng cho thiết kế Oscar. Tuy nhiên, ông Gibbons, người qua đời năm 1960 chưa từng trực tiếp xác nhận nguồn cảm hứng đằng sau tác phẩm nổi tiếng của mình.

Ông Wace thừa nhận giả thuyết này chưa thể chứng minh. Mối liên hệ giữa bức tượng Ai Cập và biểu tượng điện ảnh Hollywood hiện vẫn chỉ dừng ở những dấu hiệu được ghép nối từ lịch sử sở hữu và các mối quan hệ cá nhân.

Dù giả thuyết về nguồn cảm hứng cho tượng Oscar chưa được xác thực, bức tượng thần Ptah vẫn được đánh giá là một tác phẩm điêu khắc đồng tinh xảo, có giá trị về mặt lịch sử và nghệ thuật.

Ptah là vị thần gắn với sự sáng tạo, thủ công và kiến trúc trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Bức tượng có niên đại khoảng 2.700 năm, thuộc giai đoạn cuối của nền văn minh Ai Cập cổ đại, trước khi Đế chế Achaemenid của Ba Tư chinh phục Ai Cập.

Theo ông Wace, hiện vật có lịch sử sưu tầm đáng chú ý và giá trị nghệ thuật độc lập, ngay cả khi không có mối liên hệ nào với Hollywood.

Bức tượng được bán ngay trong ngày khai mạc hội chợ Frieze Masters. Tuy nhiên, mức giá giao dịch không được tiết lộ.