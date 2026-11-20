Tại lễ tưởng niệm, chư Tăng Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang và Phật tử đã đồng tụng thời kinh A Di Đà - bản dịch Việt ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang và thực hiện khóa lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh theo nghi thức thiền môn.

Thành kính dâng hương tưởng niệm

Chùa Ấn Quang (TP.HCM) là trú xứ mà Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang lưu lại lâu nhất, kể từ Pháp nạn của Phật giáo năm 1963 cho tới khi chuyển về Quảng Hương Già Lam (TP.HCM). Năm 2013, ngài trở về tổ đình Từ Đàm (Huế) chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng chùa Từ Đàm vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 8-11-2019 (nhằm ngày 12-10-Kỷ Hợi); trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.

Trang nghiêm khóa lễ

Trước đó, ngày 19-11 (11-10-Bính Ngọ), tại tổ đình Từ Đàm lịch sử (P.Thuận Hóa, TP.Huế) cũng đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận: