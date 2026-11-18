Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương; các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Đồng Nai, tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau; chư Tăng Ni TP.HCM đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc của cố Trưởng lão Hòa thượng.

Nhất tâm cầu nguyện

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, thế danh Từ Văn Ngưu, tên thường dùng Trần Như Ngọc, sinh năm 1933 tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre nay là tỉnh Vĩnh Long, trong một gia đình trung nông, nề nếp gia phong, nhiều đời kính tin Tam bảo và giàu lòng yêu nước.

Năm 10 tuổi, ngài xuất gia với Tổ Khánh Thông - pháp húy Như Tín, thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39. Sau khi Tổ Khánh Thông viên tịch, ngài cầu pháp với Hòa thượng Vĩnh Huệ - pháp húy Hồng Phước, được ban pháp hiệu là Nhựt Sáng, thuộc Thiền phái Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Năm 1951, ngài thọ giới Sa-di tại chùa Bạch Liên (Mỹ Tho); thọ giới Cụ túc tại chùa Pháp Liên (Cần Giuộc, Long An) vào năm 1953.

Khóa lễ cúng tiến Giác linh

Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng đã kinh qua nhiều chức vụ khác nhau: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; nguyên Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; nguyên Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; nguyên Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM; nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.3 cũ; trụ trì thiền viện Quảng Đức, viện chủ chùa Pháp Thanh, Huyền Trang... Dù ở cương vị nào ngài cũng có những đóng góp quan trọng đối với hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội. Ngài luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, cũng như cộng đồng xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 16-11-2018 (nhằm ngày 10-10-Mậu Tuất) tại chùa Hưng Phước (TP.HCM); trụ thế: 86 năm, 66 hạ lạp.

Môn đồ đệ tử tác bạch duyên sự

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Duyên đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường trai Tăng, cảm tạ tri ân đến chư tôn giáo phẩm chứng minh lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Tôn sư.

Được biết, trước đó ngày 16-11-2026, tại chùa Pháp Thanh (xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) cũng đã trang nghiêm diễn ra Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, viện chủ chùa.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng tại Tổ đường

Khóa lễ tụng kinh Di Đà

Đông đảo Phật tử về chùa Hưng Phước tham dự lễ tưởng niệm