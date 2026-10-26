Tưởng niệm Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt - Trưởng ban Trị sự đầu tiên của GHPGVN tỉnh Đồng Tháp

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Hiện diện tham dự có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, Hòa thượng Thích Bửu Thành; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Tại tổ đường, chư tôn đức thành kính dâng hương, đảnh lễ Giác linh Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, tưởng nhớ công hạnh và những đóng góp của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Thượng tọa Thích Chơn Trí dâng lời tác bạch

Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, thế danh Khổng Văn Giai, pháp húy Hồng Hạnh, thuộc dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 40. Ngài sinh năm 1911 tại Bến Tre, xuất gia năm 9 tuổi tại tổ đình Bửu Sơn. Trong hai cuộc kháng chiến, ngài tham gia Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Bến Tre.

Năm 1962, ngài đảm nhiệm trụ trì chùa Phước Hưng tại Sa Đéc. Năm 1981, ngài tham dự Đại hội thành lập GHPGVN và được suy cử làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đầu tiên vào năm 1982, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng, phát triển Phật giáo tỉnh nhà.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông đạo từ

Dịp này, Thượng tọa Thích Chơn Trí đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời hoài niệm Ân sư và tác bạch cúng dường trai lễ.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông ôn lại công hạnh, đạo phong và tinh thần phụng sự Đạo pháp, Dân tộc của Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt; đồng thời sách tấn môn đồ pháp quyến tiếp nối chí nguyện của bậc tiền nhân, gìn giữ nếp sống thiền môn và phát huy truyền thống tổ đình Phước Hưng.