Tưởng niệm Hòa thượng Thích Đức Thiệu, Hòa thượng Thích Quang Huy - người gieo hạt Bồ-đề trên cao nguyên

Hòa thượng Thích Châu Quang, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan dâng hương tưởng niệm

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thành kính dâng hương tưởng niệm, ôn lại cuộc đời tu hành, đạo nghiệp và những đóng góp của Hòa thượng Thích Đức Thiệu, đệ nhất trụ trì tổ đình Sắc tứ Khải Đoan; Hòa thượng Thích Quang Huy, nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, đệ ngũ trụ trì.

Trải qua những năm tháng hành đạo, với tâm nguyện phụng sự Tam bảo, hoằng dương Chánh pháp, nhị vị Hòa thượng đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, góp phần xây dựng và vun bồi nền tảng Phật giáo tại vùng cao nguyên Đắk Lắk.

Thượng tọa Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện trong tỉnh và Phật tử gần xa thành kính tưởng niệm tri ân công đức nhị vị Hòa thượng

Sự hiện diện của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử trong ngày tưởng niệm không chỉ thể hiện lòng thành kính đối với bậc tiền nhân mà còn tiếp nối truyền thống tri ân, báo ân cao đẹp của người con Phật. Đây cũng là dịp để thế hệ hậu học nhìn lại những dấu ấn đạo nghiệp của các bậc tôn túc, từ đó phát huy tinh thần kế thừa, gìn giữ và tiếp nối những giá trị tâm linh, đạo đức mà chư vị đã dày công vun đắp.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lễ tưởng niệm là lời nhắc nhở sâu sắc về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về ân đức của những bậc tiền bối đã dành cả cuộc đời phụng sự Đạo pháp và Dân tộc. Dù thân tứ đại đã trở về với cát bụi, nhưng công hạnh và đạo nghiệp của nhị vị Hòa thượng vẫn còn lưu dấu trong lòng Tăng Ni, Phật tử, là nguồn động lực cho các thế hệ kế thừa trên con đường tu học, hành đạo và phụng sự nhân sinh.

Một số hình ảnh buổi lễ tưởng niệm:

Tháp Công Đức Tạng, lưu niệm công đức tiền bối qua các thời kỳ. Đây cũng là nơi an trí nhục thân Hòa thượng Thích Quang Huy