Chiều 12/11, tại Bia tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão số 5, thuộc Ấo 3, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Lâm tổ chức lễ tưởng niệm, thắp hương tưởng nhớ những người đã khuất.

Các đại biểu và người dân thắp hương tại Bia tưởng niệm đồng bào tử nạn trong cơn bão số 5.

Ngày 2/11/1997, bão Linda đổ bộ vào khu vực Nam Bộ, gây thảm hoạ đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Vùng biển Cà Mau, trong đó có khu vực cửa biển Khánh Hội, là một trong những nơi chịu mất mát nặng nề với hơn 500 người thiệt mạng. Sau bão, khu vực của biển Khanh Hội có 140 gia đình rơi vào cảnh mất chồng, mất cha, khiến nơi đây được nhắc đến với cái tên đau xót “làng goá phụ”.

Gần 3 thập kỷ trôi qua, cuộc sống vùng biển đã có nhiều đổi thay, nhưng những mất mát do cơn bão lịch sử để lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Với những gia đình từng có người thân không trở về sau chuyến ra khơi định mệnh, thời gian có thể làm dịu nỗi đau, nhưng ký ức về người đã khuất vẫn luôn hiện hữu.

Các đồng chí lãnh đạo xã và đại biểu thành kính dâng hương tại bia tưởng niệm.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân gia đình nạn nhân và người dân thành kính dâng hương trước bia tưởng niệm. Những nén hương được thắp lên không chỉ tưởng nhớ những người đã mất mà còn là sự sẻ chia với những gia đình nạn nhân mang nỗi đau kéo dài.

Thân nhân và người dân thắp hương tưởng nhớ những người tử nạn trong cơn bão.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Huỳnh Minh Nguyên thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân tử nạn.

Nhấn mạnh những mất mát do bão Linda gây ra là bài học sâu sắc về sự khắc nghiệt của thiên tai và tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, cho biết, địa phương xác định bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ lên hàng đầu. Đề nghị các ngành, lực lượng chức năng và người dân, nhất là ngư dân, chủ phương tiện hoạt động trên biển nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi có thiên tai. /.