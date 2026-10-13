Tưởng niệm 9 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An - Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự thắp hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An

Hiện diện tưởng niệm có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tông phong Thiên Thai Giáo Quán; Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến và Phật tử.

Tại Tổ đường, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ, tụng kinh cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An, hiệu Lãng Thiện, thuộc đời thứ 23 dòng Thiên Thai Giáo Quán; sinh thời là Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Đệ ngũ Tông trưởng Thiên Thai Giáo Quán, viện chủ chùa Thiền Tôn 2.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức cử hành nghi thức cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Ngài kết duyên với cửa Phật từ thuở nhỏ, thế phát xuất gia năm 1933. Năm 1938, ngài thọ giới Sa-di; sau đó theo học tại Phật học đường Liên Hải (Phú Lâm) và thọ Cụ túc giới năm 1946. Từ năm 1953 đến 1955, ngài tiếp tục theo học tại Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang.

Trong cuộc đời hành đạo, Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh làm Giới sư tại nhiều Đại giới đàn như Khánh Anh, Huệ Lưu, Liễu Thiền, Viên Ngộ; đồng thời chứng minh các trường hạ, giới đàn và nhiều Phật sự của Giáo hội tại TP.HCM, Long An.

Chư tôn đức Tăng Ni thắp hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch lúc 12 giờ ngày 23-10-2017 (4-9-Đinh Dậu) tại chùa Thiền Tôn 2; trụ thế 91 năm, 71 hạ lạp. Bảo tháp của ngài được tôn trí trong khuôn viên chùa.

Trước đó, chiều 12-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự đã đến chùa Thiền Tôn 2 dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng tại lễ tiên thường.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Môn hạ đệ tử hữu nhiễu bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An trong khuôn viên chùa Thiền Tôn 2

Chư tôn đức trụ trì, trú xứ các tự viện trong và ngoài TP.HCM thành kính tưởng niệm

Môn hạ đệ tử thành kính cung tiến Giác linh tưởng niệm 9 năm ngày viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tắc An