Tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng 30-9 (ngày 20-8 âm lịch), tại Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo (phường Nha Trang) diễn ra lễ kỷ niệm 726 năm ngày Thánh hóa (ngày giỗ) Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2026). Dự lễ có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện UBND phường Nha Trang, Học viện Hải quân; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị cùng đông đảo người dân, hội đồng họ Trần ở Khánh Hòa.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dâng hương tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý đền thờ đã tổ chức lễ khai kinh cầu quốc thái dân an; thực hiện tế lễ theo nghi thức cổ truyền; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại tiểu sử, công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Cuộc đời, sự nghiệp của Hưng Đạo Đại Vương gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông của nhân dân Đại Việt vào thế kỷ XIII. Với tài thao lược xuất chúng, Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo đã viết Hịch tướng sĩ để khích lệ tinh thần yêu nước, căm thù giặc, ý chí chiến đấu, quyết tâm diệt giặc trong toàn bộ tướng lĩnh, quân sĩ. Suốt cuộc đời của mình, Hưng Đạo Đại Vương luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân; hết lòng chăm lo vun đắp mối đoàn kết dân tộc. Ngày 20-8 năm Canh Tý (1300), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn mất tại Vạn Kiếp (nay thuộc TP. Hải Phòng).

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh dâng hương tưởng niệm Đức Hưng Đạo Đại Vương.

Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo tại phường Nha Trang được xây dựng vào năm 1962, do sáng kiến của Hội Ái hữu Bắc Việt. Đây là địa chỉ để người dân vọng thờ Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn với tấm lòng thành kính, qua đó góp phần giáo dục truyền thống đạo lý dân tộc đến các tầng lớp Nhân dân qua nhiều thế hệ. Đền thờ Đức Trần Hưng Đạo từ lâu đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân, là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, qua đó giáo dục các thế hệ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.