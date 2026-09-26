Tưởng niệm 726 năm ngày mất anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo ở Hải Phòng

Đến dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng và một số địa phương; các đại biểu, cùng đông đảo người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng và một số địa phương; các đại biểu dự lễ tưởng niệm và khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trình bày diễn văn tại lễ tưởng niệm và khai hội, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 cho biết, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan; là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân sự Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo; cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đọc diễn văn. Ảnh: Phùng Nguyện.

Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược và trên hết là lòng trung nghĩa, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức”.

Sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng; viết nên những trang sử vàng bất diệt, khẳng định ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh trống khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trước lúc đi xa, khi vua Trần Anh Tông hỏi kế sách giữ nước, Hưng Đạo Đại vương đã để lại lời căn dặn bất hủ: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước”.

Hơn bẩy thế kỷ đã trôi qua, lời căn dặn ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó không chỉ là kế sách giữ nước của tiền nhân, mà còn chứa đựng một triết lý sâu sắc: Dân là gốc; sức dân là nền tảng của quốc gia; lòng dân yên thì đất nước vững.

Đông đảo người dân và du khách dự lễ tưởng niệm và khai hội. Ảnh: Phùng Nguyện.

“Với tấm lòng thành kính tri ân, chúng ta càng thấm thía bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống nhân dân; dựa vào nhân dân, phát huy sức dân và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nắm bắt thời cơ; hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc”, ông Nguyễn Minh Hùng phát biểu.

Đọc văn tế Đức Thánh Trần. Ảnh: Phùng Nguyện.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, năm 2025 Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ghi danh là di sản thế giới. Năm 2026 tại Kỳ họp lần thứ 48 UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di sản Yên Tử - Vinh Nghiêm- Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Việc thông qua tuyên bố trên làm rõ cơ sở để thế giới hiểu, trân trọng và cùng bảo vệ những giá trị của quần thể di sản. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc biệt của Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; phản ánh quá trình hình thành, phát triển và lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, gắn đạo với đời; tinh thần nhập thế với trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc; đề cao hòa bình, lòng nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phùng Nguyện.

Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm đã trở thành những bộ phận không thể tách rời của di sản thế giới chung, là tài sản quý báu của quốc gia và của nhân loại.

Thành phố Hải Phòng xác định bảo vệ di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn của di sản; bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa; đồng thời gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian đang được cộng đồng thực hành, trao truyền qua các thế hệ. Trong đó, nhân dân phải thực sự là chủ thể, vừa là người gìn giữ, vừa là người được thụ hưởng những giá trị mà di sản mang lại.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề: Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm. Ảnh: Phùng Nguyện.

Chương trình được xây dựng dưới hình thức đại cảnh ca, múa, nhạc kết hợp nghệ thuật trống hội, nhằm tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh tiêu biểu của vùng đất Côn Sơn - Kiếp Bạc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, một điểm nhấn đặc biệt của Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 là việc chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bộ nhận diện được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, nhằm tạo nên hình ảnh, nhận diện chung cho toàn bộ quần thể di sản. Đây không đơn thuần là việc giới thiệu một biểu tượng hay một hệ thống nhận diện hình ảnh. Quan trọng hơn, đó là sự khẳng định về một di sản chung - một tầm nhìn chung - một trách nhiệm chung.

Chương trình gợi nhắc những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, làm nổi bật tài năng, công lao và tầm vóc của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cùng hào khí Đông A trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Chương trình đồng thời là hoạt động quảng bá hình ảnh Côn Sơn - Kiếp Bạc, giới thiệu tới đông đảo công chúng những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, danh nhân, tín ngưỡng và cảnh quan của vùng di sản. Ảnh: Phùng Nguyện.

Từ dấu ấn chung ấy, ông Nguyễn Minh Hùng mong muốn hình ảnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc ngày càng được nhận diện rộng rãi trong nước và quốc tế; trở thành cầu nối để bạn bè năm châu hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam; về một dân tộc yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, luôn biết kế thừa truyền thống để kiến tạo tương lai.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng ấn cho người dân. Ảnh: Anh Tín.

“Trong giờ phút thiêng liêng hướng về anh linh Đức Thánh Trần, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Người đối với non sông, đất nước. Từ hào khí Đông A bất diệt; từ tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”; từ những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần được hun đúc qua hàng nghìn năm, chúng ta càng thêm tự hào, thêm trách nhiệm và thêm quyết tâm gìn giữ những di sản quý báu của cha ông để trao truyền cho các thế hệ mai sau”, ông Nguyễn Minh Hùng bày tỏ.

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng ấn cho người dân. Ảnh: Anh Tín.

Cũng trong buổi tối nay, ngay sau lễ tưởng niệm, khai hội và công bố bộ nhận diện, đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; lễ khai ấn Đức Thánh Trần và phát ấn tặng người dân và du khách tại đền Kiếp Bạc, với khoảng 3 vạn ấn.