Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân đã dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời ôn lại thân thế, sự nghiệp và những chiến công hiển hách của ông.

Quang cảnh Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Trần Quốc Tuấn sinh năm 1231, tại làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường, nay thuộc tỉnh Ninh Bình; là người thông minh, học rộng, có tài văn võ, ông sớm được triều đình trọng dụng và có công phò bốn đời vua Trần.

Nghi thức múa Lục cúng tại Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống trong hoạt động tưởng niệm Đức Thánh Trần. Ảnh: Dũng Nhân

Trong hoàn cảnh đất nước đứng trước họa ngoại xâm, Trần Quốc Tuấn đã đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, góp phần đoàn kết tướng sĩ, quân dân, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc Đại Việt.

Khi quân Nguyên - Mông tiến hành xâm lược Đại Việt, Trần Quốc Tuấn được các vua Trần tin tưởng phong “Quốc công Tiết chế”, thống lĩnh binh quyền, tổ chức kháng chiến. Cả ba lần vào các năm 1258, 1285 và 1288, quân dân nhà Trần đều giành thắng lợi, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Với tài thao lược quân sự, ông đã biết dựa vào sức mạnh toàn dân, tổ chức lực lượng và lựa chọn cách đánh linh hoạt, từng bước chuyển thế trận từ phòng ngự sang phản công. Những chiến thắng tại Vạn Kiếp, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vân Đồn và đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng đã ghi dấu tài năng của vị chủ tướng kiệt xuất trong lịch sử dân tộc.

Không chỉ là nhà quân sự tài ba, Trần Hưng Đạo còn để lại những tư tưởng có giá trị sâu sắc về dựng nước và giữ nước. Ông đặc biệt coi trọng sức mạnh đoàn kết toàn dân với tư tưởng “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức”; trong thời bình phải chăm lo, bồi dưỡng sức dân, “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”. Những tư tưởng ấy đã trở thành bài học có giá trị lâu dài trong lịch sử bảo vệ đất nước.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Ảnh: Dũng Nhân

Trần Hưng Đạo cũng để lại nhiều tác phẩm có giá trị về văn học và quân sự như Hịch Tướng Sĩ, Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền thư. Cuộc đời ông còn là tấm gương về lòng trung nghĩa, tinh thần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích riêng, coi trọng hiền tài và đoàn kết quân dân.

Trần Hưng Đạo mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý (năm 1300). Sau khi ông qua đời, nhân dân tôn kính gọi ông là Đức Thánh Trần và lập đền thờ, tượng đài tại nhiều nơi trên cả nước. Tại phường Quy Nhơn, Đền thờ và Tượng đài Đức Thánh Trần được trùng tu, tôn tạo, trở thành địa chỉ văn hóa, lịch sử, tâm linh của địa phương.