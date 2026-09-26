Tưởng niệm 584 năm ngày mất Nguyễn Trãi, tiếp nối những giá trị trường tồn

Dự lễ tưởng niệm có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; ông Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026; đại diện các ban, sở, ngành, địa phương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hải Phòng cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Các đại biểu thắp hương tại Lễ tưởng niệm

Tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đối với lịch sử dân tộc.

Đây là một sự kiện văn hóa có ý nghĩa của thành phố, là dịp để người dân thành phố Cảng trân trọng, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí tự cường và lòng tự hào dân tộc.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại chương trình

Nguyễn Trãi đã đi vào lịch sử, trở thành Anh hùng vĩ đại của dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời ông dù kết thúc trong một bi kịch thương đau, nhưng sự nghiệp lừng lẫy, vẻ vang và những đóng góp to lớn của ông đối với sách lược bảo vệ, xây dựng đất nước đã được lịch sử ghi nhận và hậu thế tôn vinh.

Đền thờ Nguyễn Trãi - Ức Trai linh từ đã trở thành điểm đến của những lớp người thành kính tưởng nhớ, tôn vinh Ức Trai và khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Nhiều nghi lễ được thực hiện tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Nơi đây, mỗi độ thu về, có hàng chục vạn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, hòa mình vào không gian linh thiêng, thanh khiết, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân lỗi lạc đã góp phần làm nên dáng hình đất nước Việt Nam hôm nay.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, người dân Hải Phòng cần tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc; đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nhất là cho thế hệ trẻ.

Qua đó, tư tưởng nhân nghĩa và nhân cách cao đẹp của Nguyễn Trãi tiếp tục được thấm sâu vào đời sống, trở thành động lực xây dựng con người Hải Phòng, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan

Trong không gian linh thiêng của Di sản thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, các nghi lễ tưởng niệm là dịp để hậu thế thành kính tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Sau lễ dâng hương, đọc văn tế và rước văn, các đại biểu cùng nhân dân và du khách thành kính dâng hương tại đền thờ Nguyễn Trãi, cầu mong quốc thái dân an, non sông gấm vóc trường tồn.

Nhân dịp kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi (1380 - 1980), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã ra Nghị quyết vinh danh Nguyễn Trãi và cùng Việt Nam tổ chức kỷ niệm danh nhân. Sự tôn vinh ấy khẳng định tầm vóc của ông không chỉ thuộc về dân tộc Việt Nam mà đã vượt tầm thời đại, trở thành tài sản tinh thần chung của nhân loại.

Tư tưởng và những giá trị trường tồn của chốn Tổ Phật giáo Trúc Lâm tại chùa Côn Sơn và của Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã góp phần quan trọng để Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới ngày 12.7.2025.