Tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Nghi lễ rước văn từ chùa Côn Sơn lên Đền thờ Nguyễn Trãi. Ảnh: NH

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Đền thờ Nguyễn Trãi, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng, do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức. Dự lễ có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, đông đảo người dân và du khách.

Trước lễ tưởng niệm, đoàn rước văn đi từ chùa Côn Sơn lên Đền thờ Nguyễn Trãi. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, cung tuyên văn tế, tưởng nhớ những đóng góp của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp giành độc lập và nền văn hóa dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: NH

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Ông là người tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp sức cùng Lê Lợi đánh đuổi quân Minh và là tác giả Bình Ngô đại cáo. Di sản của Nguyễn Trãi còn thể hiện qua nhiều tác phẩm văn học, tư tưởng, nổi bật là tinh thần nhân nghĩa, yêu nước và thương dân.

Côn Sơn là vùng đất gắn bó với Nguyễn Trãi từ thuở nhỏ, cũng là nơi ông từng sống và sáng tác. Vì vậy, lễ rước văn và tưởng niệm hằng năm vừa thể hiện lòng tri ân, vừa góp phần duy trì các nghi lễ truyền thống tại khu di tích.

Nhân dân và du khách xếp hàng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: NH

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10. Bên cạnh lễ tưởng niệm Nguyễn Trãi, lễ hội còn có các hoạt động tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, cùng chương trình trải nghiệm di sản, văn hóa và du lịch dành cho người dân, du khách.