Tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026; đại diện các ban, sở, ngành, địa phương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Nghi thức đọc văn tế tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Diễn văn tưởng niệm do đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trưởng ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 trình bày nhấn mạnh: Lễ tưởng niệm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa của TP Hải Phòng, là dịp để trân trọng, ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường, lòng tự hào dân tộc; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những bậc tiền nhân có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa thu 2026 phát biểu tại Lễ tưởng niệm.

Sinh năm 1380, Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai - sớm bộc lộ tài năng, chí lớn. Năm 1400, ông thi đỗ Thái học sinh. Trước họa xâm lăng của quân Minh, ông nuôi chí cứu nước, tìm đến Lam Sơn, dâng Bình Ngô sách, góp sức cùng Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc. Sau thắng lợi, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo” - áng thiên cổ hùng văn khẳng định chủ quyền, nền văn hiến và ý chí độc lập, tự cường của Đại Việt. Tư tưởng nhân nghĩa, lấy dân làm gốc, tiêu biểu là quan niệm “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, trở thành một trong những giá trị tư tưởng nổi bật trong di sản của ông.

Không chỉ là nhà chính trị, quân sự, ngoại giao tài ba, Nguyễn Trãi còn là nhà văn hóa kiệt xuất, để lại nhiều tác phẩm giá trị về văn học, lịch sử, địa lý, tư tưởng như “Quân trung từ mệnh tập”, “Bình Ngô đại cáo”, “Ức Trai thi tập”, “Quốc âm thi tập”, “Dư địa chí”. Những đóng góp của ông có ý nghĩa sâu sắc đối với văn hóa dân tộc và để giá trị đến ngày nay.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Côn Sơn có vị trí đặc biệt trong cuộc đời Nguyễn Trãi, gắn với tuổi thơ, những năm tháng ông trở về trí sĩ và nhiều sáng tác quan trọng. Tại đây, ông từng dựng nhà, tu bổ chùa Tư Phúc, để lại những tác phẩm nổi tiếng, trong đó có “Côn Sơn ca”. Hình ảnh Côn Sơn vì thế trở thành một phần không thể tách rời trong di sản tinh thần của Ức Trai. Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh và cùng Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày sinh của danh nhân. Sự tôn vinh đó góp phần khẳng định tầm vóc và những giá trị vượt thời đại trong di sản của Nguyễn Trãi.

Đền thờ Nguyễn Trãi - Ức Trai linh từ đã trở thành điểm đến của nhân dân và du khách, là nơi tưởng nhớ, tri ân người Anh hùng dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tại Côn Sơn - Kiếp Bạc càng có ý nghĩa khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới ngày 12/7/2025.

Lễ rước văn, rước bộ từ chùa Côn Sơn về đền Nguyễn Trãi.

Sau diễn văn tưởng niệm và văn tế, đại diện lãnh đạo TP Hải Phòng cùng nhân dân thành kính dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, cầu cho quốc thái dân an, không ngừng đổi mới.