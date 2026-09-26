Tưởng niệm 25 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch: Cùng ngẫm 25 pháp ngữ đáng nhớ của ngài

Nhan sắc có thể tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, nhưng vẻ đẹp đích thực được bồi đắp từ những gì mắt thấy, tai nghe và tâm hồn biết sẻ chia. Hành trình 53 người đẹp là thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 về mảnh đất Tuyên Quang vì thế không chỉ là chuyến đi trải nghiệm, mà là hành trình chạm vào chiều sâu của một vùng đất giàu truyền thống - nơi mỗi ngọn núi, dòng sông đều lưu giữ một phần ký ức thiêng liêng.