Tưởng niệm 25 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu viên tịch: Cùng ngẫm 25 pháp ngữ đáng nhớ của ngài
Nhân tưởng niệm 25 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001) viên tịch, Giác Ngộ online xin trích giới thiệu cùng bạn đọc những lời dạy đáng suy ngẫm của ngài.
Nội dung những pháp ngữ này được Tổ Công tác bạn đọc sưu tầm từ các lời dạy, đạo từ, tác phẩm của Trưởng lão Hòa thượng, trong chuyên mục "Pháp ngữ Giác Ngộ" trên Fanpage Báo Giác Ngộ xuất bản vào mỗi buổi sáng hàng ngày.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phap-ngu-cua-truong-lao-hoa-thuong-thich-thien-sieu-1921-2001-post73213.html