Tưởng nhớ tác giả Trần Hữu Trang với tác phẩm kinh điển 'Tô Ánh Nguyệt'

NSƯT Thu Vân và NS Nguyễn Văn Khởi diễn xuất vai Nguyệt và Minh trong vở "Tô Ánh Nguyệt", chiều 5-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Hội đồng nghệ thuật Sở VH-TT TPHCM đã đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của vở diễn Tô Ánh Nguyệt. Dù phục dựng từ một kịch bản kinh điển, tác phẩm vẫn mang đậm hơi thở đương đại thông qua những màn múa hình tượng đôi chim uyên ương, biểu tượng cho tình yêu mãnh liệt, dám vượt qua mọi nghịch cảnh của Nguyệt và Minh.

Đây là tác phẩm chào mừng 50 năm thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang. Theo thông tin từ nhà hát, suất diễn chính thức vào tối 7-11 đã bán hết vé.

Vở diễn quy tụ sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thoại Miêu, NSND Hữu Quốc, NSƯT Diễm Thanh, NSƯT Thu Vân, NS Nguyễn Văn Khởi, Dũng Nhí, Nguyễn Thanh Toàn, Diễm Kiều, Thanh Đông, Võ Hoài Long, Hoàng Minh Vương…

NS Dũng Nhí, NSƯT Thu Vân và NSND Hữu Quốc trong vở Tô Ánh Nguyệt, suất diễn chiều 5-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Đối với đông đảo khán giả, dù thuộc lòng từng câu hát và lời thoại, câu chuyện trên sân khấu vẫn gợi lên những xúc cảm da diết.

Sức sống bền bỉ của vở cải lương Tô Ánh Nguyệt đến từ chất văn học sâu sắc, chạm tới trái tim người xem. Vượt lên trên câu chuyện về số phận một người phụ nữ, tác phẩm ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, đức hy sinh, lòng bao dung và sức mạnh nội tâm của con người; đồng thời lên án những định kiến, lễ giáo khắt khe tước đoạt quyền yêu thương, quyền làm mẹ và mưu cầu hạnh phúc của người phụ nữ, qua đó phản ánh xung đột giữa tư tưởng cũ và khát vọng sống tự do, bình đẳng.

NS Diễm Kiều và Nguyễn Văn Toàn trong vở "Tô Ánh Nguyệt", suất diễn chiều 5-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Dịp này, Nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức lễ vinh danh các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên kiệt tác của sân khấu cải lương, trong đó có thế hệ nghệ sĩ vàng như: NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSND Diệp Lang, NSND Thoại Miêu, nghệ sĩ Hồng Nga, nghệ sĩ Nguyên Hạnh, NSND Thanh Tòng, NSƯT Tú Trinh, NSND Giang Châu…

Các nghệ sĩ tham gia vở "Tô Ánh Nguyệt" suất diễn chiều 5-11 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: THANH HIỆP

Không chỉ là tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam bộ, Tô Ánh Nguyệt còn đọng lại trong lòng công chúng bởi những giá trị nhân văn vẫn nguyên ý nghĩa cho đến hôm nay. Chính chiều sâu tư tưởng cùng nghệ thuật khắc họa tâm lý tinh tế đã tạo nên giá trị vượt thời gian của vở diễn, một di sản đáng tự hào của sân khấu cải lương Việt Nam.