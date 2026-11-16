'Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại' - một thông điệp nhân văn sâu sắc

Thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" năm nay bày tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với những nạn nhân xấu số thiệt mạng vì TNGT; đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, xoa dịu nỗi đau tinh thần và gánh nặng vật chất cho các gia đình người ở lại.

Bên cạnh đó, lấy những mất mát không gì bù đắp được làm lời nhắc nhở mạnh mẽ để mỗi người tham gia giao thông nâng cao ý thức trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Theo thống kê trong 9 tháng năm 2026, cả nước vẫn xảy ra hơn 11.500 vụ TNGT, làm 7.198 người chết và 6.704 người bị thương. Cũng trong thời gian này, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 380 vụ TNGT, làm 310 người chết và 132 người bị thương.

Nhìn chung, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cả nước và của tỉnh ghi nhận chuyển biến tích cực khi giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, những con số này cho thấy sự cấp thiết của việc tiếp tục hành động ngay hôm nay để ngăn chặn thảm họa giao thông bởi hậu quả TNGT để lại những nỗi đau dai dẳng cho các gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong đánh giá của bạn bè, đối tác.

Bên cạnh chủ đề chính "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" và "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai", hoạt động tuyên truyền năm 2026 nhấn mạnh các khẩu hiệu hành động cụ thể sau: Tính mạng con người là trên hết. Đã uống rượu, bia - không lái xe.

Hãy tuân thủ tốc độ quy định - Nhanh một giây, chậm cả đời. Giảm tốc độ, nhường người đi bộ. Phải đi đúng phần đường, làn đường. Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, vì tính mạng của chính bạn. Sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông.

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", mỗi chúng ta hãy cùng nhìn lại những mất mát, đau thương mà TNGT để lại cho hàng ngàn gia đình mỗi năm. TNGT không chừa một ai và hậu quả của nó là nỗi ám ảnh suốt đời đối với người ở lại.

Vì thế, mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, để cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh để cùng nhau chung sức ngăn chặn thảm họa này.

TNGT là vấn nạn mang tính toàn cầu và luôn là vấn đề thời sự nóng bỏng đối với của người dân và chính phủ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, là thủ phạm gây chết người chỉ sau bệnh tật và để lại hậu quả nặng nề cho người còn sống.

Hãy chung tay hành động để kéo giảm TNGT đến mức thấp nhất, đó là hành động thiết thực nhất để “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” - một thông điệp rất nhân văn và sâu sắc.