Tưởng nhớ nạn nhân trận bom B-52 tại Dớn Hàng Gòn

Đồng chí Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Khánh Lâm (thứ 2 từ phải sang) và bà Trịnh Ngọc Dung, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Lâm (thứ 3 từ trái sang), tham dự lễ cúng cơm tại Bia Căm thù Dớn Hàng Gòn.

Tại buổi lễ, người dân chuẩn bị mâm cơm, lễ vật chu đáo, thành kính dâng hương tưởng niệm các nạn nhân. Hoạt động này được duy trì qua nhiều năm, nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Người dân chuẩn bị mâm cơm, lễ vật thành kính dâng lên những người đã khuất tại Bia Căm thù Dớn Hàng Gòn.

Theo tư liệu lịch sử, rạng sáng ngày 11/9/1969 (âm lịch), máy bay B-52 của Mỹ ném bom xuống khu vực kinh Dớn Hàng Gòn, khi đó là vùng căn cứ cách mạng, khiến 65 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều gia đình chịu cảnh tang thương, có gia đình không còn ai sống sót.

Đồng chí Nguyễn Việt Xô, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ấp 11, cùng người dân tổ chức cúng cơm tập thể tại Bia Căm thù Dớn Hàng Gòn, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận bom năm 1969.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những mất mát trong trận bom năm ấy vẫn in đậm trong ký ức của người dân địa phương. Việc duy trì đám giỗ hằng năm không chỉ thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ những người đã khuất mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhở mọi người trân trọng giá trị của cuộc sống hoà bình hôm nay.

Cán bộ và người dân địa phương tham dự đám giỗ tập thể tại Bia Căm thù Dớn Hàng Gòn, hoạt động góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng các giá trị của độc lập, hoà bình.