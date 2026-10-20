Tưởng nhớ nạn nhân trận bom B-52 tại Dớn Hàng Gòn
Hằng năm, vào ngày 11/9 âm lịch, người dân lại tề tựu về Bia Căm thù Dớn Hàng Gòn, xã Khánh Lâm, tổ chức lễ thắp hương tưởng nhớ những người dân vô tội thiệt mạng trong trận bom B-52 năm 1969.
Tại buổi lễ, người dân chuẩn bị mâm cơm, lễ vật chu đáo, thành kính dâng hương tưởng niệm các nạn nhân. Hoạt động này được duy trì qua nhiều năm, nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.
Theo tư liệu lịch sử, rạng sáng ngày 11/9/1969 (âm lịch), máy bay B-52 của Mỹ ném bom xuống khu vực kinh Dớn Hàng Gòn, khi đó là vùng căn cứ cách mạng, khiến 65 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều gia đình chịu cảnh tang thương, có gia đình không còn ai sống sót.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những mất mát trong trận bom năm ấy vẫn in đậm trong ký ức của người dân địa phương. Việc duy trì đám giỗ hằng năm không chỉ thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ những người đã khuất mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhở mọi người trân trọng giá trị của cuộc sống hoà bình hôm nay.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/tuong-nho-nan-nhan-tran-bom-b-52-tai-don-hang-gon-a133442.html