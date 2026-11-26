Tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan trong kỷ nguyên mới”. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Kyrgyzstan Nguyễn Thành Lê chủ trì chương trình. Tham dự có đại diện Tập đoàn ROX, Ban liên lạc người Việt Nam tại Bishkek, bà con trong cộng đồng người Việt tại Kyrgyzstan, các học giả sở tại và bạn bè quốc tế.

Tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bishkek, Đại sứ Nguyễn Thành Lê cùng các đại biểu thành kính dâng hoa và dành một phút tưởng niệm Người. Tiếp đó, các đại biểu cùng tham dự Tọa đàm và xem phim tư liệu về cuộc đời và tư tưởng đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhắc lại chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thành phố Frunze, nay là thủ đô Bishkek, ngày 28/7/1959. Trong chuyến thăm, Người đã đến Nông trường chăn nuôi Strelnikova và tham quan triển lãm nông nghiệp.

Qua việc tìm hiểu đời sống của người lao động và cách tổ chức sản xuất tại nông trường, Bác quan tâm học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của nhân dân Kyrgyzstan, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi.

Các đại biểu thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Chuyến thăm còn mang ý nghĩa đối ngoại sâu sắc. Sự chân thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần thắt chặt tình hữu nghị với nhân dân Kyrgyzstan, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ trên đất Kyrgyzstan năm 1959 đã góp phần đặt nền móng cho tình hữu nghị lâu dài giữa nhân dân hai nước, được các thế hệ người Việt Nam và Kyrgyzstan tiếp nối cho đến hôm nay.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Kyrgyzstan đã dành tình cảm trân trọng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Tượng đài của Người, được khánh thành tại Bishkek ngày 31/8, là nơi bà con và bạn bè sở tại cùng tưởng nhớ Bác, tìm hiểu thêm về Việt Nam.

Chụp ảnh kỷ niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Đại sứ mong bà con gìn giữ tiếng Việt trong mỗi gia đình, truyền lại cho con cháu những nét đẹp văn hóa quê hương và tiếp tục giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đó cũng là cách để mỗi người Việt xa quê gìn giữ tinh thần đại đoàn kết và làm đẹp thêm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè Kyrgyzstan. Đại diện Ban liên lạc người Việt Nam tại Bishkek thay mặt bà con phát biểu chào mừng các đại biểu.

Đại diện Tập đoàn ROX chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhân dịp trình Quốc thư lên Tổng thống Kyrgyzstan và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại đây. Tập đoàn kỳ vọng các dự án sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động hai nước và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Kyrgyzstan.

Các đại biểu cùng tham dự Tọa đàm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Trong phần giao lưu với các học giả sở tại và bạn bè quốc tế, bà con kể về những ngày đầu lập nghiệp tại Kyrgyzstan, trong đó có những trải nghiệm ở vùng Issyk-Kul. Những kỷ niệm về sự giúp đỡ của người dân địa phương cho thấy tình hữu nghị giữa hai dân tộc hiện diện trong đời sống hàng ngày của các gia đình Việt Nam trên mảnh đất Bác Hồ từng đến thăm.

Buổi gặp gỡ tại Bishkek đã diễn ra thành công trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị. Từ việc cùng nhau ôn lại chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những trao đổi về đời sống cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam hôm nay, chương trình đã gợi mở những cơ hội hợp tác mới trong giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân và đầu tư, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam - Kyrgyzstan trong thời gian tới.

Buổi gặp gỡ tại Bishkek diễn ra thành công trong không khí ấm áp, thắm tình hữu nghị. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kyrgyzstan)