Tưởng nhiệt miệng, người đàn ông đi khám phát hiện bị ung thư sàn miệng

Tưởng chỉ là nhiệt miệng thông thường, người đàn ông không ngờ nốt nhỏ dưới lưỡi kéo dài hơn 1 năm lại là dấu hiệu ung thư sàn miệng, dù trước đó từng có kết quả sinh thiết lành tính.

Nốt nhỏ dưới lưỡi kéo dài hơn 1 năm hóa ung thư sàn miệng

Gần đây, Khoa Ngoại Đầu cổ - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã tiếp nhận khám và điều trị cho một bệnh nhân nam (55 tuổi) trong tình trạng đau đớn nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi. Ảnh hưởng nhiều tới ăn uống của người bệnh.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân bị ung thư sàn miệng. (Ảnh: H.Vũ)

Khai thác tiền sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường. Đáng chú ý, cách đây hơn 1 năm, bệnh nhân từng phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi, đã đi sinh thiết tại cơ sở y tế khác và nhận kết quả lành tính. Nghĩ rằng bị nhiệt miệng và đây chỉ là tổn thương thông thường, bệnh nhân đã chủ quan chung sống với nốt mờ này.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, vết loét đột ngột tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau đớn dữ dội khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt.

Tiến hành thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng (ung thư tế bào vảy), giai đoạn T2N1M0.

Phẫu thuật thành công ca ung thư sàn miệng phức tạp

Trước ca bệnh này, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định tiến hành phẫu thuật triệt căn cho người bệnh.

Theo TS.BS Đàm Trọng Nghĩa - Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, người trực tiếp tham gia điều trị cho biết: "Khó khăn lớn nhất của ca mổ là vị trí khối u nằm ngay mặt dưới lưỡi và sàn miệng. Để đảm bảo triệt căn, chúng tôi phải phẫu thuật cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc cắt bỏ này sẽ để lại một khuyết hổng rất lớn ở vùng sàn miệng, khiến việc khâu phục hồi vô cùng khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh sau này."

Bởi vậy, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định sử dụng kỹ thuật vi phẫu dùng vạt lân cận lựa chọn "vạt rãnh mũi má" để che phủ khuyết hổng.

"Đây là vạt có kích thước rất phù hợp với khuyết hổng của bệnh nhân. Quan trọng hơn, vạt rãnh mũi má được cấp máu và nuôi dưỡng bởi động mạch mặt – một nguồn mạch rất khỏe. Điều này giúp đảm bảo vạt sống tốt, giảm thiểu tối đa nguy cơ hoại tử, rò tuyến nước bọt sau mổ và đặc biệt an toàn cho người bệnh", TS.BS Đàm Trọng Nghĩa chia sẻ thêm.

Trải qua ca mổ kéo dài với sự tập trung cao độ, ê-kíp đã phẫu thuật cắt u, vét hạch và chuyển vạt thành công.

Hiện tại, ở ngày thứ 7 sau phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ. Đặc biệt, phần vạt chuyển sống rất tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm của bệnh nhân đều ổn định. Đánh giá bước đầu, hiệu quả ca mổ đạt khoảng 95%. Tới đây, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi để sớm phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt bình thường.