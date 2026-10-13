Tướng NATO cảnh báo Nga về hậu quả của cuộc tấn công liên minh

Tư lệnh tối cao NATO Alexus Grynkewich. Ảnh: AA/TTXVN

Tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao Các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, cảnh báo mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ liên minh sẽ vấp phải đòn đáp trả quyết liệt, trong đó toàn bộ lực lượng tham gia và các hệ thống hỗ trợ chiến dịch tiến công đều có thể bị tiêu diệt.

Cảnh báo trên được đưa ra khi ông phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 12/10, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu tiếp tục gia tăng.

Theo ông Grynkewich, NATO là một liên minh phòng thủ, với chiến lược tập trung ngăn chặn, làm suy yếu và đánh bại lực lượng đối phương, qua đó khiến mọi ý định tấn công trở nên vô nghĩa.

"Nếu có kẻ dại dột đến mức tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ chiến đấu", ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh phản ứng của NATO sẽ không chỉ giới hạn ở những lực lượng trực tiếp tham gia cuộc tiến công ban đầu.

Tướng Mỹ cảnh báo liên minh sẽ nhắm vào cả những hệ thống hậu cần, hỗ trợ và các thành phần duy trì năng lực tác chiến của đối phương. Điều này cho thấy NATO có thể mở rộng phạm vi đáp trả nhằm vô hiệu hóa khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của bên tấn công, thay vì chỉ tập trung vào các đơn vị trực tiếp khai hỏa.

Dù không nêu đích danh Nga, phần lớn thông điệp của ông Grynkewich được xem là hướng tới Moskva. Trong Khái niệm Chiến lược năm 2022, NATO xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và lớn nhất đối với an ninh của liên minh.

Những tuyên bố cứng rắn của tư lệnh NATO được đưa ra khi các nước thành viên ngày càng lo ngại về nguy cơ đối đầu với Nga, trong đó có các hoạt động bị nghi là phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng và những mục tiêu quan trọng tại châu Âu.

Moskva nhiều lần khẳng định mong muốn chung sống hòa bình với phương Tây, đồng thời bác bỏ cáo buộc liên quan đến các hoạt động phá hoại. Tuy nhiên, những sự cố gần đây tiếp tục làm gia tăng quan ngại trong nội bộ NATO về các mối đe dọa an ninh, kể cả những hành động nằm dưới ngưỡng xung đột quân sự trực tiếp.

Truyền thông Mỹ cho rằng thông điệp của ông Grynkewich không chỉ nhằm cảnh báo các đối thủ tiềm tàng mà còn hướng tới trấn an khoảng một tỷ người dân tại các quốc gia thành viên rằng NATO đã chuẩn bị những phương án cần thiết để ứng phó với các mối đe dọa.

Việc nhấn mạnh khả năng vô hiệu hóa toàn bộ lực lượng tham gia tấn công cùng các hệ thống hỗ trợ cho thấy NATO muốn củng cố năng lực răn đe, khiến đối phương phải cân nhắc kỹ cái giá phải trả trước khi hành động quân sự.

Bên cạnh sức ép từ Nga, NATO còn đối mặt với những câu hỏi về mức độ cam kết của Mỹ đối với cơ chế phòng thủ tập thể, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Nguyên tắc cốt lõi của liên minh được quy định tại Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Các nước thành viên có trách nhiệm hỗ trợ bên bị tấn công bằng những hành động mà họ cho là cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, những phát biểu và quan điểm của ông Trump về việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu đã làm dấy lên tranh luận về tương lai của cam kết này.

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw, ông Grynkewich tìm cách xoa dịu những lo ngại đó khi nhắc lại các tuyên bố tích cực của Tổng thống Trump về NATO trong một hội nghị thượng đỉnh trước đây.

Dù vậy, những tuyên bố cứng rắn từ giới chỉ huy quân sự chỉ là một phần trong nỗ lực duy trì sức răn đe của liên minh. Khả năng NATO ứng phó hiệu quả với một cuộc tấn công trên thực tế vẫn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các thành viên, năng lực quân sự sẵn có và quyết tâm chính trị của từng quốc gia.

Trong bối cảnh quan hệ Nga - phương Tây tiếp tục căng thẳng, thông điệp của tướng Grynkewich phản ánh nỗ lực của NATO nhằm khẳng định rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào lãnh thổ liên minh đều có nguy cơ kéo theo một cuộc đối đầu rộng lớn hơn, với cái giá vượt xa lực lượng trực tiếp tham chiến.