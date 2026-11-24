Loạt máy bay chiến đấu đã ngừng hoạt động tại “nghĩa địa” máy bay thuộc Căn cứ Không quân Davis-Monthan, bang Arizona. Ảnh: Kyiv Post

Cựu tướng Không quân Mỹ David Deptula đề xuất Washington xem xét chuyển khoảng 50-60 tiêm kích F-15C/D Eagle đang được lưu trữ tại Arizona cho Ukraine, trong bối cảnh các máy bay này dần được Lầu Năm Góc thay thế bằng những dòng tiêm kích mới.

Vị Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng Washington nên xem xét chuyển tới 60 chiếc F-15C/D Eagle trong số khoảng 240 máy bay đang được lưu trữ tại sa mạc Arizona cho Ukraine.

Trong bài viết đăng trên tạp chí Forbes ngày 23/11, ông Deptula kêu gọi Lầu Năm Góc đánh giá số máy bay đã ngừng hoạt động này để xác định có thể "khôi phục, trang bị và chuyển giao cho Ukraine" bao nhiêu chiếc. Theo ông, khoảng 50-60 máy bay có thể được xem xét đưa vào diện chuyển giao.

F-15C/D Eagle là dòng tiêm kích hai động cơ được thiết kế chuyên cho nhiệm vụ không chiến. Những máy bay này hiện đang dần được thay thế bằng F-35 và dòng F-15EX mới. Nhiều chiếc đã nghỉ hoạt động được đưa đến khu vực lưu trữ và bảo dưỡng tại Tập đoàn Bảo dưỡng và Tái sinh Hàng không vũ trụ, căn cứ không quân Davis-Monthan ở bang Arizona, Mỹ.

Nhu cầu của Ukraine từ thực tế chiến trường

Ông Deptula cho biết từng làm việc với các lãnh đạo Không quân Ukraine về hoạt động tác chiến trên không và trực tiếp chứng kiến áp lực đối với đội máy bay của Kiev. Ông đồng tình với những phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu trong bối cảnh các tiêm kích F-16 hiện có ngày càng chịu áp lực về vận hành và bảo dưỡng.

Theo ông Deptula, Ukraine cần thêm máy bay chiến đấu, đồng thời phải có năng lực bảo dưỡng để duy trì hoạt động của đội máy bay.

Ông cho rằng F-15C có thể phù hợp với nhiệm vụ phòng không của Ukraine nhờ hệ thống radar với khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu và độ tin cậy cao hơn đáng kể so với radar trên các dòng máy bay mà Kiev hiện đang vận hành.

Cựu tướng Mỹ cũng nhấn mạnh khả năng mang vũ khí của F-15, với tối đa 8 tên lửa không đối không và pháo 20 mm có cơ số đạn 940 viên, so với 511 viên trên F-16. Theo ông, những đặc điểm này có thể giúp máy bay đối phó với UAV và tên lửa hành trình, thay vì phải sử dụng các tên lửa phòng không đắt tiền.

Ông Deptula đề xuất giao phần lớn nhiệm vụ phòng không, đánh chặn máy bay đối phương cho F-15, qua đó giảm tải cho F-16 của Ukraine và giúp những máy bay này tập trung vào các nhiệm vụ tấn công hoặc tác chiến đa nhiệm khác.

Ông cho rằng yếu tố thời gian là trọng tâm của đề xuất. Những hạn chế về tiến độ sản xuất và bàn giao F-16, Gripen và Rafale mới khiến các đợt cung cấp máy bay quy mô lớn cho Ukraine có thể phải chờ đến sau năm 2028. Trong khi đó, những chiếc F-15 thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã nghỉ hoạt động có thể trở thành phương án thay thế với năng lực cao hơn và được triển khai trong thời gian sớm hơn.

Ông Deptula cũng cho rằng Washington cần sớm đưa ra quyết định, bởi các máy bay F-16, Mirage, Gripen và Rafale mà Ukraine đang trông đợi từ các đối tác châu Âu có thể chỉ được bàn giao với số lượng đáp ứng yêu cầu từ năm 2028 trở đi.

Tuy nhiên, ông thừa nhận Ukraine sẽ cần được đào tạo phi công, kỹ thuật viên, cung cấp vũ khí và hỗ trợ bảo dưỡng cả trong nước lẫn ở nước ngoài nếu tiếp nhận các máy bay này.

Trong khi đó, Moskva nhiều lần phản đối việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng nguy cơ leo thang xung đột, kéo dài chiến sự và khiến các nước phương Tây ngày càng can dự sâu hơn.

Gần đây, hôm 20/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa và UAV do Hà Lan sản xuất trong vụ tấn công cầu Crimea, cảnh báo việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev tiềm ẩn những rủi ro ngày càng lớn. Nga nhiều lần tuyên bố các khí tài phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện xung đột, đồng thời có thể trở thành mục tiêu của lực lượng Nga.