Tưởng méo miệng do liệt dây thần kinh không ngờ nhồi máu cơ tim, mạch hẹp 95%

Đột ngột méo miệng, mắt trái nhắm không kín

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa điều trị cho bà D.T.K. (59 tuổi, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh) bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên. Người bệnh ban đầu được gia đình đưa đến cấp cứu vì đột ngột méo miệng.

Khi tiếp nhận, bác sĩ ghi nhận bà K. mờ nếp nhăn má trái, mắt trái nhắm không kín. Qua thăm khám và các cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được xác định liệt dây thần kinh VII (liệt Bell) trên nền tăng huyết áp.

Trong quá trình điều trị, bà K. xuất hiện mệt, đau ngực, đau nhiều vùng quanh rốn – thượng vị, vã mồ hôi và nôn ói. Trước các triệu chứng mới, bác sĩ tiếp tục đánh giá, xét nghiệm ghi nhận Troponin I, dấu ấn tổn thương cơ tim, tăng.

Sau hội chẩn với Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, người bệnh được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI), có chỉ định chụp mạch vành DSA.

Kết quả cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) hẹp 95% đoạn II và 50% đoạn III; động mạch mũ (LCx) hẹp khoảng 60–70% đoạn II–III; động mạch vành phải (RCA) hẹp khoảng 30–40% đoạn II.

Ê-kíp tiến hành nong và đặt stent nhánh LAD để tái lập dòng máu qua vị trí hẹp nặng. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành đạt TIMI III, không còn hẹp tồn lưu và không ghi nhận bóc tách.

Bà K. tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, sức khỏe ổn định và xuất viện sau một tuần.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không đau ngực dữ dội vẫn có thể nhồi máu cơ tim

BS.CKI Hồ Văn Mót, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, điểm đáng lưu ý là người bệnh nhập viện vì liệt dây thần kinh VII, sau đó xuất hiện thêm triệu chứng giúp phát hiện bệnh lý tim mạch cấp.

“Nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội điển hình. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, mệt bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc nôn. Những triệu chứng này đôi khi dễ khiến người bệnh nghĩ đến bệnh lý tiêu hóa hoặc nguyên nhân khác”, BS. Mót cho biết.

Với nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, điện tâm đồ không có biểu hiện ST chênh lên điển hình. Chẩn đoán cần dựa trên tổng hợp triệu chứng lâm sàng, điện tâm đồ, dấu ấn tổn thương cơ tim và các thăm dò cần thiết.

BSCKI Hồ Văn Mót nhấn mạnh, “không ST chênh lên” không có nghĩa là bệnh nhẹ. Người bệnh vẫn có thể bị tổn thương mạch vành nghiêm trọng, như bà K. có động mạch liên thất trước hẹp tới 95%, cần chụp và can thiệp mạch vành khi có chỉ định.

Trường hợp này cho thấy cần chú ý các triệu chứng mới xuất hiện trong quá trình điều trị. Việc đã được chẩn đoán một bệnh không loại trừ khả năng người bệnh đồng thời gặp tình trạng cấp tính khác.

Đừng tự quy đau thượng vị cho bệnh tiêu hóa

Khi đau hoặc khó chịu vùng ngực, đau thượng vị bất thường, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn hoặc choáng, người bệnh cần được thăm khám sớm, đặc biệt nếu có yếu tố nguy cơ tim mạch. Không nên chủ quan, tự cho rằng chỉ là rối loạn tiêu hóa rồi trì hoãn đến viện, BSCKI Hồ Văn Mót khuyến cáo.

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