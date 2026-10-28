Tượng mèo bằng vàng nặng 5,8 kg ở nhà bạn gái Mr Pips có thể mang ý nghĩa gì?

Tóm tắt nhanh: · Theo hồ sơ vụ án, tại căn hộ của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái từng sống chung với Mr Pips, có hơn 94 kg vàng. · Trong số vàng bị thu giữ có một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8 kg. · Cáo trạng không nêu lý do, nhưng với nhiều người Việt, mèo được coi là linh vật chiêu tài.

Tượng con mèo vàng trị giá 13,7 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm, đang được TAND TP. Hà Nội xét xử từ 26/10, tại căn hộ 28 tỉ đồng ở TP.HCM của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, bạn gái từng sống chung với Mr Pips), số vàng được thu giữ là hơn 94 kg, trị giá hơn 222 tỉ đồng.

Trong số đó có một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8 kg, trị giá 13,7 tỉ đồng, cùng một dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1 kg.

Như vậy, tượng con mèo bằng vàng còn nặng hơn cả một chú mèo nhà trưởng thành. Bức tượng này có thể mang ý nghĩa gì?

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại Tòa án. Ảnh: TPO

Mèo là con giáp “rất Việt Nam”

Ở Trung Quốc, Hàn Quốc, trong 12 con giáp có con thỏ chứ không có con mèo. Chỉ ở Việt Nam, 12 con giáp mới có con mèo.

Cộng với việc trong số vàng thu giữ ở nhà bị cáo Tâm còn có hàng trăm miếng vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp, thì có những lời đoán rằng tượng mèo bằng vàng nói trên có thể gắn với con giáp Mão.

Năm Quý Mão gần nhất là năm 2023, khi đường dây của Mr Pips bị cáo buộc vẫn đang hoạt động. Sau Tết Quý Mão 2023, nhiều người dân còn xếp hàng mua vàng hình mèo trước ngày vía Thần Tài. Nên có khả năng tượng con mèo bằng vàng gắn với thời điểm này.

Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) tại bục khai báo ở Tòa án. Ảnh: TPO

Mèo bằng vàng có thể là linh vật "chiêu tài"

Hình ảnh chú mèo vẫy tay gọi khách, gọi tài lộc và may mắn vốn rất phổ biến ở các cửa hàng tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, “mèo Thần Tài” cũng được nhiều người kinh doanh ưa thích.

Vì vậy, cũng có khả năng tượng mèo bằng vàng được thu giữ ở căn hộ của bị cáo Tâm được coi giống như linh vật "giữ của, gọi lộc". Đồng thời, vì bức tượng đó làm bằng vàng nên cũng là tài sản có thể quy đổi.

Tương tự với sợi dây chuyền vàng gắn mặt mèo, có thể được coi vừa là trang sức, vừa là vật phẩm phong thủy, nếu cần cũng quy đổi được.

Hồi Tết 2023, các sản phẩm hình mèo rất đắt hàng. Ảnh minh họa: TPO

Trên đây là những cách lý giải dựa trên văn hóa, dù không phải lý do chắc chắn nhưng là những khả năng cao theo cách nghĩ thông thường.