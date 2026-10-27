Tương Mai: Vượt thu ngân sách và câu chuyện tăng trưởng

Thấy gì từ những chỉ số vượt kế hoạch ?

Theo đó, dù chỉ mới kết thúc Quý III-2026, thu ngân sách của phường Tương Mai đã vượt tới 190% dự toán của cả năm. Con số này không chỉ cho sức sống của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà còn thể hiện rõ dư địa phát triển kinh tế trên địa bàn còn rất lớn.

Với hơn 3.900 doanh nghiệp và hơn 5.100 hộ sản xuất, kinh doanh, dư địa phát triển kinh tế của Tương Mai là rất lớn. Ảnh: PV

Phường Tương Mai hiện có 3.990 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã đang hoạt động và hơn 5.112 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Riêng 9 tháng đầu năm, phường tiếp nhận 3.795 hồ sơ hộ kinh doanh, có 470 doanh nghiệp thành lập mới, cùng 19 doanh nghiệp và 14 hộ kinh doanh quay trở lại hoạt động. Riêng khối này đã mang lại số tiền thu ngăn sách tới 127% dự toán.

Đáng chú ý, tính từ đầu năm, nguồn thu từ đất của phường đã vượt tới 1.064,3% kế hoạch giao. Đây là mức vượt đặc biệt lớn, phản ánh sức nóng của quỹ đất và hoạt động đầu tư trên địa bàn. Không chỉ vậy, Tương Mai hiện còn một số ô đất khác, có thể kể đến như tại khu tái định cư Đền Lừ 1, Đền Lừ 2 đang trong quá trình báo cáo UBND thành phố thu hồi, giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Điều này đông nghĩa với việc nguồn lực đất vẫn là một trụ của thu ngân sách của địa phương trong thời gian tới.

Mặc dù thu vượt trội nhưng chi ra lại đi theo hướng ngược lại nhằm tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tổng chi 9 tháng, Tương Mai đã chi ra khoảng 403 tỷ đồng trên dự toán 559 tỷ đồng, bằng 72,09%. Các khoản đều được sử dụng cho công tác an sinh xã hội và các nhiệm vụ lớn như tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, khám sức khỏe cho nhân dân …

Cùng với đó đầu tư công của phường đã giải ngân 223 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn 252,621 tỷ đồng cho 31 dự án, đạt 90%. Tương Mai cũng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng cộng 41 dự án, gồm 2 dự án chuyển tiếp ngân sách thành phố, 5 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu và 34 dự án nguồn vốn ngân sách phường.

Theo Chủ tịch UBND phường Đào Thị Thu Hằng, thu ngân sách vượt cao là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và người dân. Nhưng chúng tôi không cho phép mình chủ quan. Con số ấy chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tăng trưởng. “Điều chúng tôi quan tâm là dòng thu ngày càng vững từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, để ngân sách có thêm nguồn lực chăm lo dân sinh và đầu tư hạ tầng”, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết.

Từ nguồn thu đến sức bật bền vững

Để có được những con số ấn tượng nói trên, từ đầu năm, phường Tương Mai đã liên tục có các hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn. Có thể kể đến như: Tổ chức hỗ trợ các tiểu thương chợ Trương Định và chợ Đồng Tâm đăng ký kinh doanh và mở mã số thuế, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với mô hình “Chợ số 4.0”, “Đường phố quét mã vạch”. Thực hiện mô hình “Doanh nghiệp một chạm” của Thành phố với 100% các TTHC liên quan đến hộ kinh doanh trực tuyến toàn trình, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho các hộ kinh doanh.

Đáng chú ý, UBND phường đã liên tục phối hợp với cơ quan thuế nhằm triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đối với các doanh nghiệp. Qua đó giúp tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch cũng như hạn chế tới mức tối đa những hành vi vi phạm pháp luật thuế với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Không chỉ vậy, những hoạt động quảng bá cho các thương hiệu, doanh nghiệp trên địa bàn cũng được trú trọng. Việc đẩy mạnh các hội chợ, triển lãm thương mại, livestream thường xuyên được tổ chức đã giúp người dùng trên cả nước biết đến rộng rãi hơn các tên tuổi địa phương như Trung Thành Foods, nông sản thực phẩm VAFOOD …

Tuy nhiên, Tương Mai vẫn còn “nút thắt” trong lĩnh vực kinh tế. Chủ tịch UBND phường Đào Thị Thu Hằng cho rằng, tăng trưởng của địa phương tuy cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu “hai con số” cũng như khoảng cách đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố còn lớn.

Do đó, mục tiêu được phường Tương Mai đặt ra trong 3 tháng cuối năm là phải tập trung bứt tốc, bảo đảm tăng trưởng 11,7% trong năm 2026. Để đạt được nhiệm vụ trên, phường sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tổ chức phiên giao dịch việc làm; tăng cường dự báo, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại.

Đáng chú ý, phường tập trung hoàn thiện Đề án Đền Lừ BID, được xác định là công cụ để triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội của phường năm 2026.

Chủ tịch UBND phường Đào Thị Thu Hằng chia sẻ thêm: Địa phương đang hoạt động theo phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, coi sự thành công của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Mục tiêu cuối cùng không phải là một con số đẹp trong báo cáo, mà là phường phát triển thực chất, người dân được thụ hưởng và doanh nghiệp có môi trường minh bạch, thuận lợi để phát triển.