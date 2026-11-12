Tương Mai: Khơi thông nguồn lực cho kinh tế tư nhân

Khơi thông nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết là xóa bỏ những rào cản, định kiến, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch; khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đổi mới sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Quy mô dân số đông là lợi thế lớn để cộng đồng doanh nghiệp phường Tương Mai phát triển. Ảnh: PV

Đối với phường Tương Mai, nơi tập trung đông dân cư, hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất, kinh doanh phát triển sôi động, việc triển khai Nghị quyết 68 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu về thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn là cơ hội để địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực kinh tế tư nhân, tạo thêm động lực tăng trưởng.

Thực tế cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò ngày càng rõ nét trong bức tranh kinh tế Tương Mai. Theo thống kê của UBND phường, đến hết tháng 9-2026, địa bàn có 3.990 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã và hơn 5.112 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm, phường ghi nhận 470 doanh nghiệp thành lập mới, 19 doanh nghiệp và 14 hộ kinh doanh quay trở lại hoạt động.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 2.800 tỷ đồng, tương đương gần gấp đôi dự toán cả năm. Trong đó, nguồn thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 127% dự toán. Kết quả này cho thấy sức sống của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân đối với nguồn thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, theo định hướng của địa phương, thu ngân sách vượt dự toán chưa phải là mục tiêu cao nhất. Điều quan trọng hơn là tạo dựng được nguồn thu ổn định, bền vững từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng và tạo thêm nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội.

Từ nhận thức đó, phường Tương Mai xác định triển khai Nghị quyết 68 phải gắn với những hành động cụ thể, đi vào từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Một trong những giải pháp được địa phương chú trọng là tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, tạo đầu mối trao đổi, tiếp nhận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Việc thành lập Đảng bộ Doanh nghiệp phường Tương Mai và Hội Doanh nghiệp phường là những bước đi đáng chú ý. Qua đó, không chỉ tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong khu vực doanh nghiệp mà còn hình thành diễn đàn để các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác.

Chuyển từ quản lý sang đồng hành, kiến tạo phát triển

Một trong những yêu cầu quan trọng của Nghị quyết 68 là đổi mới tư duy quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là định hướng mà phường Tương Mai đang tập trung thực hiện.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, địa phương đẩy mạnh triển khai mô hình “Doanh nghiệp một chạm”, thực hiện trực tuyến toàn trình đối với 100% thủ tục hành chính liên quan đến hộ kinh doanh. TÍnh từ đầu năm đến hiện tại, phường đã tiếp nhận 3.795 hồ sơ hộ kinh doanh, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cùng với đó, các mô hình “Chợ số 4.0”, “Đường phố quét mã vạch” được triển khai tại các khu vực thương mại, chợ dân sinh, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh. Địa phương cũng chú trọng tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, hoạt động quảng bá, livestream nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Những thương hiệu như Trung Thành Foods, nông sản thực phẩm VAFOOD được xem là những ví dụ về tiềm năng phát triển thương hiệu địa phương.

Địa phương cũng xác định tiếp tục phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp phường như một cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp, kịp thời tổng hợp kiến nghị, phản ánh khó khăn và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế Tương Mai vẫn còn những dư địa cần khai thác. Yêu cầu tăng trưởng ở mức hai con số đòi hỏi địa phương không chỉ dựa vào những nguồn thu mang tính thời điểm mà phải tạo thêm động lực từ sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Trong 3 tháng cuối năm 2026, phường đặt mục tiêu tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 11,7%. Trong đó, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng nhấn mạnh, địa phương xác định phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, coi sự thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Mục tiêu không chỉ là những con số tăng trưởng mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.