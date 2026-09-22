Tương Mai: Chủ động kiểm soát từ nguồn thực phẩm cho bữa ăn học đường

Giám sát từ nơi cung cấp thực phẩm đến bữa ăn

Là một trong những địa phương đông dân nhất Hà Nội, nhu cầu học tập tại các cấp học của phường Tương Mai là rất lớn. Qua đợt sắp xếp lại các trường học trên địa bàn mới đây, phường đã giảm từ 22 trường công lập xuống còn 11 trường nhưng số lượng học sinh vẫn giữ nguyên. Vì vậy, công tác bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú được chính quyền phường Tương Mai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng của học sinh Trường tiểu học Giáp Bát

Thời gian qua, UBND phường Tương Mai đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất bếp ăn, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, việc lưu mẫu thức ăn và thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra cho thấy, các trường có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn đều có quy trình kiểm soát thực phẩm từ nơi cung cấp cho đến lên bàn ăn của học sinh khá chặt chẽ. Mỗi trường học trên địa bàn phường đều phải xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, phương án xử trí khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm. Đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác bán trú.

Các cơ sở giáo dục chỉ được ký hợp đồng với những đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, nguyên liệu hoặc suất ăn sẵn. Hợp đồng phải quy định rõ trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc cung cấp thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Việc giao nhận thực phẩm hằng ngày phải được lập biên bản và lưu hồ sơ tối thiểu 12 tháng để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Linh, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, địa phường cũng thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm cho người dân, đặc biệt là với các cơ sở giáo dục.

Phát huy vai trò giám sát của phụ huynh

Hiện tại, các trường công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn phường Tương Mai đều thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm với sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh. Tổ này được phép kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, mỗi đầu tuần, các nhà trường đều đăng tải công khai lên website hoặc fanpage Facebook của trường danh sách thực đơn hàng ngày để phụ huynh theo dõi. Đây cũng là kênh để nhà trường giải đáp thắc mắc cũng như khắc phục những vấn đề mà phụ huynh đưa ra đối với bữa ăn của con mình.

Có con học tại Trường tiểu học Giáp Bát, chị Đoàn Thu Hương cho biết, từ đầu năm học, bữa ăn trưa của con được đảm bảo chất lượng. Không chỉ nguồn gốc thực phẩm rõ ràng mà phụ huynh còn được cung cấp hình ảnh thực tế các suất ăn hàng ngày, thậm chí đến thực phẩm thay thế khác với thực đơn đã công bố đều được các cô giải thích rõ ràng. Nhà trường luôn ghi nhận và nhanh chóng cải thiện lại các vấn đề xung quanh suất ăn nếu có sự góp ý từ phụ huynh.

Theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Giáp Bát Nguyễn Thị Thắm, nhà trường xác định công tác bán trú luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cha mẹ học sinh, do đó việc thắt chặt quản lý từ nơi cung cấp thực phẩm đến bữa ăn của các con đều được thực hiện ở mức cao nhất.

Hàng ngày, quy trình giám sát nghiêm ngặt và kiểm tra 3 bước được Ban Giám sát thực hiện chặt chẽ từ 6h đến 8h30 khi hoàn tất khâu chế biến. Bên cạnh đó, từng mốc thời gian phân phối được kiểm soát gắt gao nhằm đảm bảo cho các con có bữa cơm đủ nóng ấm, thức ăn giữ nguyên hương vị. Nhà trường trực tiếp tiếp nhận những thùng cơm bên ngoài vận chuyển vào luôn còn ấm nóng và đạt tiêu chuẩn an toàn. Toàn bộ khay ăn, thìa và các dụng cụ ăn uống của học sinh đều được rửa sạch, tráng nước sôi và sấy khô tiệt trùng hoàn toàn trước khi phục vụ...

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các nhà trường và phụ huynh học sinh, công tác quản lý chất lượng bữa ăn bán trú trên địa bàn phường Tương Mai đang được tăng cường theo hướng chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.