Tưởng 'lồng ruột đơn giản', bé trai bị cắt bỏ 10 cm ruột hoại tử

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đang phẫu thuật cho một bệnh nhi. Ảnh: BV cung cấp

Đó là trường hợp của bé trai T.K. 3 tuổi, ngụ ở TPHCM. Bé vừa được BS.CK1 Nguyễn Hiền, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 và ê-kíp của bệnh viện này điều trị lồng ruột non do túi thừa hỗng tràng gây hoại tử ruột. Đây là nguyên nhân rất hiếm gặp ở trẻ em mắc bệnh lồng ruột.

Ngày 25/10, bác sĩ Nguyễn Hiền, cho biết bé K. được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, bé K. được chẩn đoán lồng ruột và có chỉ định nhập viện phẫu thuật.

Tuy nhiên, gia đình bệnh nhi tự tham khảo thông tin trên các phương tiện khác nên chủ quan nghĩ bé K. chỉ bị lồng ruột thông thường nên lại đưa bé về bệnh viện gần nhà điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu và phát hiện khối lồng nằm ở ruột non, cách góc Treitz - vị trí chuyển tiếp giữa tá tràng và hỗng tràng khoảng 7 cm.

Đoạn ruột chứa khối lồng đã hoại tử dài khoảng 10 cm, bên trong khối lồng là túi thừa hỗng tràng. Bé K. được cắt đoạn ruột hoại tử, đưa hai đầu ruột ra da và chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cứu chữa.

Bác sĩ Nguyễn Hiền - phẫu thuật viên cho bé tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết thêm, do ruột được đưa ra da ở vị trí rất cao, bé bị mất nước, rối loạn điện giải và suy dinh dưỡng.

Bé được điều trị nội khoa 10 ngày, nhịn ăn, bù dịch, nuôi ăn tĩnh mạch, đồng thời lấy dịch dạ dày bơm xuống đầu ruột phía dưới.

Khi bé K. ổn định, ê-kíp tiến hành mổ nối ruột. Sau phẫu thuật, bé hồi phục tốt, ăn uống lại được và sớm được cho xuất viện.

Liên quan đến bệnh lý này, Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo, lồng ruột thường gặp ở trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi. Phần lớn là lồng hồi – đại tràng không rõ nguyên nhân.

Bệnh nhi có thể tháo lồng bằng bơm hơi nếu đến sớm. Tuy nhiên, lồng ruột non – ruột non hoặc lồng ruột có nguyên nhân thực thể như túi thừa, polyp, nang ruột đôi… không thể tháo bằng bơm hơi mà phải phẫu thuật.

Nếu chậm trễ, ruột bị lồng sẽ thiếu máu, hoại tử, có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, trẻ phải cắt ruột và mổ nhiều lần.

Mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị khoảng 1.000 ca lồng ruột Thầy thuốc ưu tú, PGS Phạm Ngọc Thạch cho biết, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị khoảng 1.000 ca lồng ruột. Hầu hết được tháo lồng bằng bơm hơi, một số trường hợp nặng phải mổ, đôi khi ruột đã hoại tử phải cắt nối ruột. Bác sĩ Ngọc Thạch lưu ý, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa nhi hoặc ngoại nhi ngay khi trẻ khóc thét từng cơn, bỏ ăn, nôn ói, bụng chướng, tiêu ra máu nhầy hoặc li bì. Khi trẻ đã có chỉ định điều trị, phụ huynh không nên tự ý dựa vào thông tin trên mạng hoặc các phương tiện khác để thay đổi hướng điều trị; tùy theo tình trạng của bé, nếu băn khoăn quý phụ huynh hãy trao đổi trực tiếp với bác sĩ để sớm được can thiệp phù hợp.