Tướng lĩnh NATO nhóm họp tại Kiev

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine chưa phải thành viên NATO và Mỹ vừa tuyên bố việc Kiev gia nhập liên minh hiện chưa nằm trong chương trình nghị sự.

Tại Kiev, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào tình hình chiến trường, những ưu tiên quân sự của Ukraine và các bài học từ cuộc xung đột nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng của NATO trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Ông Dragone khẳng định mối liên kết giữa NATO và Ukraine ngày càng bền chặt. NATO trong hơn 1 thập niên qua đã tăng cường hợp tác quân sự, hỗ trợ trang thiết bị và huấn luyện cho Kiev, đồng thời thành lập các cơ chế điều phối hỗ trợ và rút kinh nghiệm từ chiến trường.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2024, các nước thành viên tái khẳng định “tương lai của Ukraine nằm trong NATO” và gọi tiến trình hội nhập Euro-Atlantic của Kiev là “không thể đảo ngược”. Tuy nhiên, NATO cũng nhấn mạnh lời mời gia nhập chỉ được đưa ra khi toàn bộ các nước thành viên nhất trí và các điều kiện được đáp ứng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5-10 cho biết Ukraine gia nhập NATO “hiện không nằm trên bàn thảo luận”. Theo nguyên tắc của liên minh, việc kết nạp thành viên mới cần sự đồng thuận của tất cả thành viên.