Tương lai thị trường vốn ASEAN được quyết định bởi khát vọng, năng lực của thế hệ tiếp nối

Đội tuyển sinh viên Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN ESG Challenge 2026

ASEAN ESG Challenge 2026 là cuộc thi về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cấp khu vực đầu tiên dành cho sinh viên đại học do Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ACMF) tổ chức, với sự đồng hành của Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW). Các đội Malaysia và Singapore đồng giải nhì; các đội Campuchia, Philippines và Thái Lan đồng giải ba.

ASEAN ESG Challenge 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của sáng kiến nâng cao hiểu biết và năng lực về ESG cho thế hệ trẻ, khởi nguồn từ Việt Nam. Trong bốn năm qua, cuộc thi Vietnam ESG Challenge do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp cùng ICAEW tổ chức. Từ những kết quả và kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam, sáng kiến đã được phát triển lên quy mô khu vực thông qua ACMF.

ASEAN ESG Challenge 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của sáng kiến nâng cao hiểu biết và năng lực về ESG cho thế hệ trẻ, khởi nguồn từ Việt Nam

Năm 2026, ASEAN ESG Challenge lần đầu tiên được tổ chức thông qua Nhóm công tác về Nâng cao hiểu biết tài chính và Phát triển năng lực (Financial Literacy and Capacity Building Working Group) do UBCKNN và Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (SERC) đồng chủ trì, với ICAEW đảm nhiệm vai trò Ban Thư ký cuộc thi, phối hợp cùng Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).ASEAN ESG Challenge 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của sáng kiến nâng cao hiểu biết và năng lực về ESG cho thế hệ trẻ, khởi nguồn từ Việt Nam.Vòng chung kết quy tụ sáu đội tuyển sinh viên xuất sắc đại diện cho Campuchia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, được tổ chức tại Manila dưới sự đăng cai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines, cơ quan giữ vai trò Chủ tịch ACMF năm 2026.

6 đội tuyển quốc gia tại Lễ trao giải được tổ chức tại Manila (Philippines) vào ngày 22/10 vừa qua

Đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN ESG Challenge 2026 gồm 5 sinh viên xuất sắc được tuyển chọn từ các thí sinh nổi bật tại vòng chung kết Vietnam ESG Challenge 2026. Năm thành viên đến từ năm trường đại học khác nhau, gồm: Nguyễn Châu Tuyết Anh - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phan Nữ Thái Châu - Trường Đại học Greenwich Việt Nam, Đà Nẵng; Nguyễn Đình Minh Nhật - Trường Đại học VinUni, Hà Nội; Lê Phương Thảo - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và Nguyễn Mỹ Linh - Trường Đại học Ngoại thương, Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho vòng thi khu vực, đội tuyển Việt Nam đã trải qua quá trình huấn luyện và cố vấn chuyên sâu với sự đồng hành của các chuyên gia đến từ ICAEW, Viện ESG Việt Nam, CRIF và Dragon Capital. Sự hỗ trợ này giúp các thành viên củng cố kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng phân tích, tư duy phản biện và kỹ năng xây dựng, trình bày các khuyến nghị về tài chính bền vững trong môi trường quốc tế.

Tại vòng chung kết, 6 đội tuyển quốc gia đã tham gia tranh tài trước hội đồng giám khảo gồm đại diện các cơ quan quản lý thị trường vốn của các quốc gia thành viên, cùng các chuyên gia đến từ ICAEW, SFIA và ADB.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng Chủ tịch Nhóm công tác về Nâng cao hiểu biết tài chính và Phát triển năng lực của ACMF, chia sẻ: “Tương lai của thị trường vốn ASEAN không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của các thể chế mà còn được quyết định bởi khát vọng và năng lực của thế hệ tiếp nối. Thông qua việc trang bị cho người trẻ kiến thức về các nguyên tắc ESG và tài chính bền vững, chúng ta có thể truyền cảm hứng để các em trở thành những nhà đầu tư có tầm nhìn, những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và những nhân tố tạo ra thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một ASEAN bao trùm, có khả năng chống chịu và phát triển bền vững hơn.”

Bà Azlina Bulmer, Giám đốc Quốc tế của ICAEW, chia sẻ:“Thị trường vốn ASEAN sẽ cần một thế hệ chuyên gia có khả năng am hiểu và vận dụng các khuôn khổ phát triển bền vững một cách thành thạo như khi phân tích báo cáo tài chính. Sự tham gia sâu rộng của ICAEW trong cuộc thi thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với khu vực cũng như vai trò của nghề nghiệp kế toán trong việc phục vụ lợi ích công chúng. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của ACMF, SFIA và ADB, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý thị trường vốn sáu quốc gia trong việc đề cử các đội tuyển và tham gia hội đồng giám khảo. Xin chúc mừng tất cả các sinh viên đã tham gia cuộc thi.”

UBCKNN và ICAEW sẽ tiếp tục phối hợp triển khai cuộc thi Vietnam ESG Challenge 2027, dự kiến khởi động trong quý II/2027 để hướng tới Vòng thi khu vực ASEAN ESG Challenge 2027 sẽ được tổ chức tại Singapore.