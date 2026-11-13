Tương lai Nvidia và ngành AI sẽ ra sao khi thiếu Jensen Huang?

Nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang đã từ chức sau khi những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài luồng của ông bị phanh phui. Nhiều câu hỏi được đặt ra về rủi ro mà sự việc có thể để lại đối với công ty cũng như ngành trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Nvidia đã mất khoảng 800 tỷ USD giá trị vốn hoá trong tuần này, kể từ khi những tiết lộ gây chấn động về ông Huang xuất hiện.

Hiện tại, CFO Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục giữ chức vụ phụ trách tài chính trong thời gian hội đồng quản trị tìm kiếm người kế nhiệm chính thức từ cả nguồn nhân sự nội bộ lẫn bên ngoài. Ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Về khả năng tìm người thay thế ông trong dài hạn, bà Carmem Domingues, cựu cố vấn cấp cao về AI của chính quyền Joe Biden, cho rằng vẫn chưa có ai được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng tiếp quản vị trí này. “Dù hai người con của ông Huang cũng đang làm việc tại Nvidia, vẫn chưa rõ chính xác vai trò của họ trong công ty là gì, cũng như họ đã sẵn sàng tiếp quản hay chưa”, bà nói. Theo bà, khả năng một nhân sự khác trong công ty đảm nhiệm vị trí này cũng không cao.

Do vậy, dù ông Jensen Huang đã từ chức, nhưng nhiều khả năng Nvidia vẫn sẽ giữ ông trong một vai trò nào đó.

"Liệu họ (Nvidia) có bảo vệ ông ấy (Huang) vì không muốn để “ngôi nhà xây bằng những quân bài” sụp đổ hay không?... Nói cách khác, liệu bản thân Jensen có phải là người quá lớn để có thể thất bại? Ở một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy", bà Domingues từng nhận định trước khi ông Huang chính thức từ chức.

Các con chip của Nvidia vốn giữ vai trò tiên phong trong làn sóng đầu tư xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo được dự báo có quy mô lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Những con chip này được sử dụng để vận hành các hệ thống AI, đồng thời trở thành một mặt trận quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington thậm chí đã áp đặt các biện pháp hạn chế, ngăn Bắc Kinh tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.

"Nvidia về cơ bản nằm ở vị trí nền tảng của hệ sinh thái AI. Bất kỳ công ty AI nào cũng đang nợ Nvidia tiền và/hoặc phụ thuộc vào công ty này để thực sự vận hành các mô hình, tiếp tục phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh”, bà Carmem Domingues nhấn mạnh.

Bà cũng chia sẻ thêm rằng tất cả các công ty AI đều có mối quan hệ cấp vốn vòng tròn với nhau theo cách nào đó... Vì vậy, mọi thứ gắn kết với nhau rất chặt chẽ và có thể gây ra những hậu quả tai hại trên nhiều phương diện. Chỉ cần một công ty sụp đổ cũng có thể kéo theo rất nhiều doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, bong bóng AI đã xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt từ lâu, trước cả khi thông tin về ông Huang được công bố và kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. “Hãy nhìn lại diễn biến trong tháng vừa qua và những gì đang xảy ra trên thị trường. Còn rất những vấn đề khác. Chẳng hạn, các trung tâm dữ liệu đang gặp khó khăn về hạ tầng và lưới điện", Sheikha Maytha Bint Maktoum, nhà đầu tư kiêm nhà sáng lập công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần MindFriend, cho biết.

Dù vậy, bà cho rằng bất kỳ xáo trộn tài chính nào xảy ra với Nvidia cũng chỉ mang tính tạm thời. “Bởi lẽ, trong nhiều thập kỷ, Nvidia đã xây dựng một hệ thống hạ tầng vững chắc xung quanh hệ sinh thái này. Tôi rất khó hình dung những gì đang xảy ra có thể gây ra tác động lâu dài đối với công ty”, bà dự đoán.

Tại phương Tây, câu chuyện của ông Jensen Huang chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ ổn định thị trường rằng liệu những rắc rối tại Nvidia có thể lan rộng và tác động đến nền kinh tế AI vốn được xây dựng trên các mối quan hệ cấp vốn vòng tròn hay không?

Nhưng tại Trung Quốc, câu chuyện thường được nhìn nhận theo một hướng khác. Các doanh nghiệp nước này đã dành nhiều năm tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chip Mỹ, và những sự việc như vậy càng củng cố quyết tâm đó.

"Thông thường, các công ty Trung Quốc đều muốn độc lập hơn, không phải phụ thuộc vào nguồn cung... Nếu phải dựa vào các công ty Mỹ để có được nguồn cung, đó sẽ là một nút thắt lớn", Isabel Zhu, đại diện Xynova, nói với Euronews Next bên lề hội nghị công nghệ Web Summit tại Lisbon.

"Bản thân Huawei cũng đang nỗ lực phát triển chip. Họ đang làm việc rất chăm chỉ và luôn khẳng định rằng mình chính là Nvidia của Trung Quốc”, bà Zhu nói. Theo quan điểm cá nhân của bà, cuộc đua AI chỉ càng khiến Trung Quốc muốn đẩy mạnh nỗ lực hơn nữa.

Còn theo bà Carmem Domingues, các cuộc điều tra liên quan đến ông Jensen Huang và bà Alice Huang sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì trong cái gọi là cuộc đua AI. Bà cho biết, từ rất lâu trước khi vụ việc của ông Huang xảy ra, cuộc cạnh tranh này đã được định hình như một cuộc đua AI.

Bà dẫn chứng Kế hoạch Hành động AI của Mỹ năm 2025, trong đó tên gọi được đặt thẳng là "Giành chiến thắng trong cuộc đua AI".

Vì vậy, vụ bê bối lần này sẽ không làm thay đổi nhiều cục diện. "Nếu coi hai quốc gia là đối thủ của nhau, việc họ do thám lẫn nhau là điều có thể dự đoán được... Mọi bộ phim về Chiến tranh Lạnh đều xoay quanh hoạt động gián điệp... Tôi cho rằng khả năng vụ việc này làm thay đổi cách hai bên nhìn nhận và diễn giải cuộc cạnh tranh là không cao”, bà nói trên The Euronews.