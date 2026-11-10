Tương lai Nvidia bị đặt dấu hỏi trước nguy cơ thiếu người kế nhiệm Jensen Huang

CEO Nvidia Jensen Huang

Vừa qua, CEO Nvidia ông Jensen Huang thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với Alice Huang, một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ông tại công ty, cũng như điều gì sẽ xảy ra nếu nhà đồng sáng lập 63 tuổi này buộc phải rời vị trí lãnh đạo.

Sau thông tin trên, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, ngay cả khi thị trường chung tăng mạnh. Hiện hội đồng quản trị tuyên bố họ tin tưởng Jensen và không có lý do gì để cho rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Phía Nvidia khẳng định, CEO Jensen Huang sẽ tiếp tục điều hành công ty trong thời gian cuộc điều tra diễn ra. Tuy nhiên, sức ép đối với nhà sản xuất chip này đang nhanh chóng gia tăng.

Các nhà lãnh đạo thuộc cả hai đảng tại Mỹ đang yêu cầu được cung cấp thông tin về vụ việc. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ, những người có khả năng giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ, kêu gọi tiến hành điều tra và ban hành luật mới nhằm hạn chế nguy cơ tài nguyên công nghệ của đất nước bị rò rỉ ra nước ngoài. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đại diện bang Massachusetts, đã viết như vậy trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 9/11.

CEO Jensen Huang là người có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn tại Nvidia và là gương mặt đại diện gần như duy nhất của công ty, trong khi chưa có một nhân vật cấp cao thứ hai đủ rõ nét để được xem là người kế nhiệm. Ông cũng là một trong những tiếng nói ủng hộ AI mạnh mẽ nhất tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc cấp vốn cho quá trình mở rộng hạ tầng AI trên diện rộng.

Bên cạnh đó, ông Huang có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump, giúp Nvidia có vị thế thuận lợi trong các cuộc thảo luận về chính sách, an toàn và quy định quản lý AI.

“Vấn đề của Nvidia là công ty chưa có người kế nhiệm rõ ràng cho Jensen. Mọi người từng kỳ vọng ông ấy sẽ tiếp tục giữ vị trí này ít nhất 10 năm nữa”, các nhà phân tích tại Melius Research nhận định trong báo cáo nghiên cứu.

Ông Stacy Rasgon, nhà phân tích tại Bernstein, nói trên chương trình Squawk on the Street của đài CNBC rằng: “Jensen Huang chính là Nvidia. Nvidia chính là Jensen Huang”. Ông nói thêm rằng Huang gần như điều hành mọi thứ từ trên xuống dưới và nắm giữ gần như toàn bộ quyền kiểm soát.

Trong nhiều năm, Nvidia duy trì cơ cấu tổ chức tương đối phẳng, không phân cấp nhiều tầng. CEO Jensen Huang trực tiếp tham gia sâu vào hoạt động thường nhật của công ty và thường xuyên đại diện doanh nghiệp trong các cuộc gặp với lãnh đạo thế giới cũng như tại những hội nghị của ngành. Ngoài vai trò đồng sáng lập và CEO, ông Huang còn giữ chức chủ tịch Nvidia.

Hồi tháng 9/2025, ông Jensen Huang nói với nhà báo Becky Quick của CNBC rằng ông có tới 60 nhân sự báo cáo trực tiếp. Nhưng theo các hồ sơ nội bộ được CNBC xem xét, tính đến tuần này, số nhân sự báo cáo trực tiếp cho ông là 33 người. Trong số đó có Giám đốc tài chính Colette Kress, nhà khoa học trưởng Bill Dally, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần mềm Dwight Diercks và Ian Buck, người được biết đến là nhà phát minh phần mềm CUDA của Nvidia.

Tính đến ngày 9/11/2026, có 33 lãnh đạo bộ phận báo cáo trực tiếp cho CEO Jensen Huang

Tuy nhiên, trên thực tế, so với một số nhà sáng lập công nghệ khác như Mark Zuckerberg của Meta hay Elon Musk tại SpaceX, quyền kiểm soát thực tế của Jensen Huang tại Nvidia lại khá hạn chế. Ông chỉ sở hữu hơn 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và là một trong 11 thành viên hội đồng quản trị. Đáng chú ý, hội đồng này không có chủ tịch chính thức.

Trong báo cáo công bố hôm 9/11, ông Timm Schulze-Melander, nhà phân tích tại Rothschild & Co. Redburn, cho rằng ông Jensen Huang có thể buộc phải rút khỏi vị trí CEO nếu cuộc điều tra của hội đồng quản trị phát hiện những tình tiết nghiêm trọng hơn đáng kể so với việc ông ngoại tình. Nhưng ông Schulze-Melander nhấn mạnh thêm, đây vẫn chưa là kết luận chắc chắn và điều quan trọng hiện nay là vai trò của ông Huang đối với công ty.

“Hội đồng quản trị Nvidia cần thể hiện tính độc lập và bảo vệ quyền lợi cổ đông mà không gây bất ổn cho một công ty có thành công phụ thuộc đặc biệt lớn vào nhà sáng lập”, ông Schulze-Melander nêu rõ. Và theo ông, tuyên bố ban đầu của hội đồng cho thấy họ đang cố gắng thực hiện đồng thời cả hai mục tiêu này.

Cuộc điều tra được cho là sẽ dẫn đến những thay đổi lớn trong cơ chế quản trị của Nvidia, bao gồm việc xây dựng sẵn một kế hoạch dự phòng cho quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo.

“Nvidia có đội ngũ lãnh đạo kế cận giàu năng lực trong các mảng kinh doanh mạng lưới, điện toán đám mây quy mô lớn và điện toán hiệu năng cao. Công ty cũng sở hữu nền tảng chuyên môn kỹ thuật vững chắc, với sự đóng góp của Giám đốc công nghệ Michael Kagan và nhà khoa học trưởng Bill Dally. Những nhân sự này có thể duy trì hoạt động của bộ máy, nhưng Jensen là người không thể thay thế. Năng lượng và vai trò của ông sẽ tiếp tục cần thiết để duy trì niềm tin vào triển vọng của ngành AI”, các nhà phân tích tại Melius chia sẻ.