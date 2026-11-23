Nhà khoa học trưởng của công ty OpenAI, ông Jakub Pachocki, vừa chính thức đề xuất các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) cần thống nhất áp đặt giới hạn đối với việc phát triển các mô hình ngày càng mạnh mẽ, cho đến khi giới nghiên cứu tìm ra phương pháp hiệu quả hơn để thấu hiểu và giám sát hành vi của công nghệ này.