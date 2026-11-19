Ngành Quản lý cơ sở vật chất ( FM = Facility Management ) đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. Nếu trước đây lĩnh vực này chủ yếu gắn với các hoạt động bảo trì tòa nhà, vệ sinh, an ninh, cung cấp suất ăn và dịch vụ kỹ thuật, thì ngày nay, FM ngày càng khẳng định vai trò chiến lược trong việc nâng cao sự hài lòng của nhân viên, bảo đảm tính liên tục trong vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững về môi trường.

Sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Kỳ vọng ngày càng cao của người lao động đòi hỏi các nhà quản lý cơ sở vật chất xây dựng môi trường làm việc thân thiện, có tính kết nối và lấy con người làm trọng tâm. Trong khi đó, công nghệ số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đang giúp các cơ sở vật chất trở nên thông minh, liên thông và hiệu quả hơn.

Ba xu hướng này - gắn kết hơn, thông minh hơn và xanh hơn không tồn tại độc lập mà bổ trợ lẫn nhau. Công nghệ vừa có thể cải thiện trải nghiệm của người sử dụng tòa nhà, vừa giúp giảm tiêu thụ năng lượng. Tương tự, một công trình bền vững có thể đồng thời nâng cao phúc lợi của nhân viên và hiệu quả vận hành. Sự kết hợp đó đang định hình lại vai trò của FM: từ một chức năng thiên về vận hành trở thành đối tác chiến lược, đóng góp trực tiếp vào thành công của tổ chức.

GẮN KẾT HƠN: CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ TÒA NHÀ ĐẾN NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM CON NGƯỜI

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của ngành Quản lý cơ sở vật chất là sự chuyển dịch trọng tâm từ tài sản sang con người.

Ông Laurent Deflandre, CEO ADEN Việt Nam, chia sẻ góc nhìn về ba xu hướng đang định hình tương lai ngành quản lý cơ sở vật chất: lấy con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày nay, doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ rằng môi trường làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, mức độ gắn kết, sức khỏe và sự hài lòng của nhân viên. Một văn phòng thiếu bảo trì, nhiệt độ không phù hợp, thiết bị phòng họp thường xuyên gặp trục trặc hay các dịch vụ tại nơi làm việc khó tiếp cận đều có thể gây bất tiện và làm giảm hiệu suất làm việc. Ngược lại, một môi trường được thiết kế hợp lý và đáp ứng kịp thời nhu cầu có thể thúc đẩy hợp tác, cải thiện tinh thần và củng cố văn hóa doanh nghiệp.

Để nâng cao tính gắn kết, các đội ngũ FM cần tăng cường phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ, nhân viên và lãnh đạo doanh nghiệp. Thay vì chỉ xây dựng yêu cầu dịch vụ dựa trên hợp đồng và tiêu chuẩn kỹ thuật, đội ngũ FM có thể trực tiếp thu thập ý kiến từ những người sử dụng cơ sở vật chất.

THÔNG MINH HƠN: CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY VẬN HÀNH CHỦ ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ

Sự chuyển đổi lớn thứ hai đến từ việc ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý cơ sở vật chất. Trước đây, nhiều thông tin được thu thập thủ công, lưu trữ trong các hệ thống riêng lẻ hoặc chỉ được sử dụng khi sự cố đã xảy ra. Số hóa cho phép kết nối các nguồn dữ liệu này, giúp nhà quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng vận hành của cơ sở vật chất. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp sở hữu hoặc quản lý hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn, phân bổ tại nhiều khu vực địa lý.

Một bước phát triển tiếp theo là công nghệ bản sao số (Digital Twin). Đây là mô hình số đại diện cho một tài sản hoặc hệ thống vật lý, có thể được cập nhật bằng dữ liệu vận hành thực tế. Tại một cơ sở sản xuất quy mô lớn, mô hình số của thiết bị trọng yếu và hạ tầng tòa nhà có thể hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì, phân tích năng lượng và phối hợp các hoạt động kỹ thuật. Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục mở rộng khả năng này bằng cách hỗ trợ nhận diện xu hướng, dự báo sự cố và tối ưu hóa quyết định vận hành.

FM thông minh không đồng nghĩa với việc tự động hóa mọi hoạt động ở mức tối đa. Mục tiêu là đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, quy trình hiệu quả và sự hiểu biết rõ ràng về các ưu tiên vận hành.

XANH HƠN: ĐƯA TÍNH BỀN VỮNG VÀO HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY

Sự chuyển đổi lớn thứ ba là vai trò ngày càng quan trọng của tính bền vững về môi trường. Nếu kiến trúc sư và kỹ sư quyết định nhiều đặc điểm của công trình trong giai đoạn thiết kế và xây dựng, thì đội ngũ FM có vai trò quyết định trong việc bảo trì, vận hành và điều chỉnh công trình theo thời gian.

Các hệ thống chứng nhận công trình xanh, trong đó có LEED và BREEAM, cung cấp khuôn khổ đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của tính bền vững trong xây dựng. Những chứng nhận này giúp thiết lập tiêu chuẩn và thể hiện tiến độ thực hiện, nhưng không thể thay thế việc quản lý vận hành liên tục. Một tòa nhà có chứng nhận xanh không đồng nghĩa với việc công trình luôn hoạt động hiệu quả mỗi ngày.

KẾT HỢP BA XU HƯỚNG, KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Giá trị của Quản lý cơ sở vật chất (FM) được phát huy tối đa khi trải nghiệm con người, công nghệ và phát triển bền vững được kết hợp trong một chiến lược thống nhất thay vì xem đây là ba mục tiêu tách biệt. Tại Việt Nam, ADEN triển khai cách tiếp cận này trong hoạt động phục vụ hơn 200 khách hàng, với sự hỗ trợ của Akila – nền tảng công nghệ độc quyền của ADEN dành cho các tòa nhà thông minh và xanh.

Hãy hình dung một cơ sở quản lý sản xuất quy mô lớn. Các cảm biến kết nối có thể theo dõi mức tiêu thụ điện, nhiệt độ và hiệu suất thiết bị. Phần mềm phân tích giúp nhận diện những mô hình vận hành kém hiệu quả và đề xuất biện pháp khắc phục. Đội ngũ FM triển khai các thay đổi cần thiết, đồng thời sử dụng nền tảng số để trao đổi với nhân viên vận hành và thu thập phản hồi về sự thoải mái, vệ sinh và chất lượng dịch vụ.

Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng tương tự tại các tòa nhà văn phòng. Dữ liệu về mức độ sử dụng không gian giúp doanh nghiệp xác định những khu vực được sử dụng thường xuyên, từ đó điều chỉnh lịch vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, sưởi ấm và làm mát cho phù hợp nhất.

Tương lai của ngành quản lý cơ sở vật chất nằm ở sự kết hợp giữa con người, công nghệ và phát triển bền vững nhằm nâng cao trải nghiệm làm việc, tối ưu vận hành và xây dựng môi trường xanh hơn, qua đó khẳng định vai trò chiến lược của FM trong việc tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.