Tương lai Maserati phụ thuộc vào xe Trung Quốc?

Tương lai của Maserati có thể phụ thuộc vào sự hợp tác với 2 doanh nghiệp Trung Quốc là Huawei và JAC Motors. Theo báo cáo mới nhất, 3 công ty này đã hoàn tất kế hoạch hợp tác phát triển 2 sản phẩm mới, gồm mẫu SUV điện cỡ trung đến lớn và mẫu GT thuần điện.

Maserati hợp tác với Huawei và JAC để bán xe điện

Tin đồn về khả năng liên kết giữa Maserati, Huawei và JAC lần đầu xuất hiện vào tháng 5/2026, khi các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, các nguồn tin trong ngành cho biết 3 bên hiện đã đạt được thỏa thuận. Những mẫu xe được đồng phát triển sẽ mang thương hiệu Maextro tại thị trường Trung Quốc, trong khi được bán dưới tên Maserati ở các thị trường quốc tế.

Maserati sẽ tận dụng công nghệ xe điện của Huawei và JAC Motors để ra mắt 2 sản phẩm mới, gồm mẫu SUV điện cỡ trung đến lớn và mẫu GT thuần điện dành cho các thị trường Trung Đông, Italy, Pháp và Đức.

Theo EET China, dự án ban đầu sẽ tập trung vào một mẫu SUV điện cỡ trung đến lớn và một mẫu GT thuần điện. Chiếc SUV được kỳ vọng trở thành lựa chọn thay thế cho Maserati Grecale Folgore hiện tại, còn mẫu GT sẽ bổ sung vào danh mục sản phẩm bên cạnh GranTurismo Folgore.

JAC Motors sẽ đảm nhiệm công tác kỹ thuật và sản xuất xe tại cùng cơ sở đang chế tạo các mẫu Maextro hiện nay. Huawei sẽ cung cấp nền tảng Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), bao gồm hệ thống hỗ trợ lái tự động Qiankun, công nghệ hệ truyền động điện và hệ thống khoang lái thông minh.

Maserati sẽ đối diện với những thách thức nào?

Maserati sẽ chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu xe cũng như hoạt động kinh doanh và phân phối sản phẩm. Hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc có thể khiến một bộ phận khách hàng trung thành và những người đam mê Maserati không hài lòng, khi thương hiệu này vốn gắn liền với hoạt động thiết kế và lắp ráp tại Italy.

Việc phát triển các mẫu xe điện mới thông qua hợp tác với những doanh nghiệp có sẵn nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất có thể đóng vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển dài hạn của Maserati.

Maserati được cho là sẽ hướng đến các thị trường Trung Đông, Italy, Pháp và Đức để phân phối 2 mẫu xe điện mới. Cách thức hợp tác này có thể giúp hãng tận dụng năng lực công nghệ và sản xuất của các đối tác Trung Quốc, đồng thời duy trì vai trò của Italy trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Trong năm tài chính 2025, Maserati chỉ bán được khoảng 7.900 xe, giảm mạnh so với 11.300 xe của năm trước đó. Đây cũng là kết quả kinh doanh tồi tệ nhất của thương hiệu kể từ đầu những năm 2010. Việc phát triển các mẫu xe điện mới thông qua hợp tác với những doanh nghiệp có sẵn nền tảng công nghệ và năng lực sản xuất có thể đóng vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển dài hạn của Maserati.