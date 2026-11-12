Tương lai làn sóng đầu tư vào AI nếu CEO Nvidia rời ghế

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn NVIDIA Jensen Huang (giơ ngón tay cái). ( Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Khả năng Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang rời ghế đang khiến giới đầu tư lo ngại Nvidia có thể giảm bớt vai trò “nhà tài trợ” cho làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đây là thêm một điểm áp lực đối với giao dịch đông đúc nhất trên thị trường tài chính toàn cầu, dù nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh sản phẩm của Nvidia sẽ không sớm thay đổi.

Truyền thông Mỹ ngày 11/11 đưa tin Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị xem xét bãi nhiệm nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang liên quan đến vấn đề cá nhân.

Tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho hay, hội đồng quản trị của tập đoàn công ty công nghệ này chuẩn bị họp ngay trong ngày 11/11 (giờ địa phương) để đưa ra quyết định về trường hợp của ông Huang.

Các cổ đông của Nvidia đã đệ đơn kiện tập thể đối với ông Huang và hãng sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) này vì không công khai thông tin về vụ việc trên cho các nhà đầu tư.

Cổ phiếu của Nvidia đã lao dốc mạnh trong những ngày gần đây, khiến “gã khổng lồ” này mất hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa, kể từ khi ông Huang thừa nhận vấn đề cá nhân của mình.

Bà Jun Bei Liu, nhà quản lý danh mục đầu tư chính tại công ty quản lý quỹ Ten Cap ở Sydney (Australia), cho rằng ông Huang là gương mặt đại diện của Nvidia, trong khi Nvidia giữ vai trò trung tâm trong quá trình xây dựng hạ tầng AI.

Cổ phiếu của Nvidia là biểu tượng của cuộc cách mạng AI. Với công nghệ chip đi trước đối thủ và doanh số khổng lồ, giá cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 900% trong bốn năm kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT, mở ra kỷ nguyên AI.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất, Nvidia liệt kê khoảng 164,5 tỷ USD cam kết tài chính. Nvidia cũng là một trong những nhà đầu tư trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude. Đợt niêm yết diễn ra trong tháng này được coi là phép thử đối với sự quan tâm của nhà đầu tư với lĩnh vực AI.

Ông Shay Boloor, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Futurum Equities, cho rằng doanh thu của Nvidia trong 12 đến 18 tháng tới sẽ không đột ngột biến mất nếu ông Huang ra đi.

Tuy nhiên, ông lo ngại hơn về thập kỷ tới, vì ông Huang không chỉ là CEO, mà còn là người liên tục nhận ra hướng đi của ngành điện toán trước cả khách hàng. Theo ông, thay thế tầm nhìn chiến lược đó là thách thức rất lớn.

Việc ông Huang ra đi hoặc bị thu hẹp vai trò sẽ để lại khoảng trống ở vị trí cao nhất của tập đoàn trị giá khoảng 4.000 tỷ USD. Ông là người đồng sáng lập và xây dựng Nvidia trong hơn ba thập kỷ, đưa tập đoàn trở thành nhà cung cấp chip hàng đầu và tâm điểm của cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung.

Dù vậy, giới đầu tư cho rằng chất lượng sản phẩm của Nvidia nhiều khả năng sẽ không thay đổi, và việc thay đổi lãnh đạo sẽ không nhanh chóng ảnh hưởng tới nhu cầu.

Chuyên gia Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research, cho rằng tài sản cốt lõi của Nvidia là các GPU tiên tiến, vốn chưa có sản phẩm thay thế thực sự trên thị trường. Theo chuyên gia này, giao dịch dựa trên nhu cầu chứ không phụ thuộc vào một cá nhân./.