Tương lai hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương hướng tới Năm APEC 2027

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. (Ảnh: Nhật Minh)

Hội thảo quy tụ hơn 30 học giả, chuyên gia quốc tế có uy tín, trong đó có nhiều nhân vật từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hoạch định chính sách kinh tế quốc tế.

Tiêu biểu có Giáo sư Mari Pangestu, Chủ tịch PAFTAD, Đặc phái viên của Tổng thống Indonesia về Thương mại quốc tế và Hợp tác đa phương, nguyên Bộ trưởng Thương mại Indonesia và nguyên Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới; Giáo sư Masaaki Shirakawa, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản; bà Rebecca Sta Maria, nguyên Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC, nguyên Tổng Thư ký Bộ Ngoại Thương và Công nghiệp Malaysia; và Giáo sư Peter Drysdale, Đại học Quốc gia Australia (ANU), một trong những học giả có đóng góp nền tảng về lý luận cho sự hình thành APEC.

Các đại biểu từ nhiều tổ chức quốc tế, trường đại học và viện nghiên cứu uy tín trong khu vực, như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ANU, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc (KERI), Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), cùng đại diện các cơ quan và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Nhật Minh)

Trong khuôn khổ Hội thảo, Tọa đàm dành cho các học giả trẻ đã diễn ra ngày 9/11 với 5 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề thương mại và phát triển kinh tế, chính sách tiền tệ, cũng như tác động của biến đổi môi trường và xung đột đối với kinh tế - xã hội.

Chương trình chính thức của Hội thảo trong hai ngày 10-11/11 gồm 8 phiên thảo luận, tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác kinh tế khu vực trong bối cảnh môi trường kinh tế và địa chính trị quốc tế, khu vực ngày càng phân mảnh và biến động.

Một nội dung trọng tâm là xu hướng “đa phương theo nhóm” (plurilateralism) - phương thức hợp tác linh hoạt giữa các nhóm đối tác có chung lợi ích hoặc cùng quan tâm đến một số vấn đề cụ thể. Các phiên thảo luận cũng đề cập đến những vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự khu vực như thương mại và đầu tư, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, nâng cao năng suất, tăng cường khả năng chống chịu và tính năng động của nền kinh tế, kinh tế bạc, kinh tế chia sẻ, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đại biểu phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Nhật Minh)

Những trao đổi này góp phần nhận diện các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, kinh nghiệm và cách tiếp cận chính sách có thể tham khảo trong quá trình Việt Nam cụ thể hóa các sáng kiến cho Năm APEC 2027.

Thông qua việc kết nối mạng lưới chuyên gia, học giả uy tín, Hội thảo góp phần thúc đẩy trao đổi về các chủ đề, xu hướng mới nổi trong hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cung cấp thêm cơ sở nghiên cứu và khuyến nghị phục vụ công tác chuẩn bị, triển khai các hoạt động kênh 2 của Việt Nam trong Năm APEC 2027.