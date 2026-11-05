Tương lai HLV Kim Sang Sik đối mặt biến số lớn

Theo thông báo ngày 3/11 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì thời điểm từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra sau những cuộc thảo luận với ban tổ chức nước chủ nhà và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, trong bối cảnh tình hình Trung Đông có nhiều bất ổn, kéo theo những khó khăn về hậu cần và di chuyển.

"Sự thay đổi này khiến nhiều đội tuyển phải tính toán lại kế hoạch nhân sự, đặc biệt là vị trí HLV trưởng. Bởi không ít liên đoàn bóng đá đã xây dựng hợp đồng với các nhà cầm quân dựa trên thời điểm Asian Cup 2027. Khi giải đấu bị lùi gần một năm, thời hạn hợp đồng của nhiều HLV không còn tương ứng với mục tiêu ban đầu.

HLV Kim Sang Sik là một trường hợp đáng chú ý. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng hai năm với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 5/2024. Sau đó, ông cùng bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup và SEA Games, qua đó đáp ứng những điều kiện để được gia hạn hợp đồng.

Việc Asian Cup 2027 bị lùi gần 11 tháng không chỉ làm đảo lộn kế hoạch của các đội tuyển châu Á mà còn đặt tương lai HLV Kim Sang Sik trước một dấu hỏi mới. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang Sik dự kiến kết thúc vào tháng 2/2027. Điều đó đồng nghĩa ông có thể hết hợp đồng trước khi Asian Cup 2027 khởi tranh theo lịch mới khoảng 10 tháng", truyền thông Hàn Quốc nhận định.

Theo FourFourTwo phiên bản Hàn, đây là một biến số đáng kể, bởi Asian Cup vốn được xem là cột mốc quan trọng trong kế hoạch của bóng đá Việt Nam. Nếu giải đấu diễn ra vào đầu năm 2027 như dự kiến ban đầu, tương lai của HLV Kim Sang Sik có thể được giải quyết theo một lộ trình tương đối rõ ràng. Nhưng khi AFC thay đổi lịch thi đấu, VFF phải cân nhắc thêm thời gian hợp đồng, mục tiêu chuyên môn và định hướng phát triển đội tuyển.

FourFourTwo phiên bản Hàn nhấn mạnh rằng, VFF dự kiến tiến hành đàm phán hợp đồng với HLV Kim Sang Sik sau Đại hội khóa X, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Như vậy, tương lai của nhà cầm quân người Hàn Quốc vốn chưa được xác định hoàn toàn, nay càng trở thành vấn đề được quan tâm.

Dù vậy, việc Asian Cup bị hoãn không đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik đứng trước nguy cơ chia tay tuyển Việt Nam. Những thành tích mà ông đạt được kể từ khi nhậm chức là cơ sở quan trọng để VFF cân nhắc tiếp tục hợp tác. Vấn đề nằm ở chỗ hai bên sẽ lựa chọn thời điểm và thời hạn gia hạn như thế nào để bảo đảm sự ổn định cho đội tuyển.

Không chỉ Việt Nam, Iraq, Saudi Arabia, Singapore, Jordan, Kuwait, Uzbekistan, Syria và Qatar cũng nằm trong nhóm đội tuyển chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi lịch thi đấu. Đáng chú ý, HLV Graham Arnold của Iraq có hợp đồng đến tháng 2/2027, trong khi HLV Georgios Donis của Saudi Arabia dự kiến hết hợp đồng vào tháng 7/2027.

Nhật Bản và Australia cũng phải tính toán lại kế hoạch chuyển giao HLV. Điều đó cho thấy quyết định của AFC không đơn thuần là thay đổi thời gian tổ chức một giải đấu, mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của bóng đá châu lục.

Với tuyển Việt Nam, câu chuyện của HLV Kim Sang Sik vì thế cần được nhìn nhận rộng hơn một bản hợp đồng. Đội tuyển cần sự ổn định để chuẩn bị cho sân chơi lớn nhất châu Á, trong khi VFF cũng phải có định hướng dài hạn thay vì chỉ giải quyết tương lai HLV theo từng giải đấu. Asian Cup càng lùi xa, bài toán hợp đồng của HLV Kim Sang Sik càng cần được tính toán thận trọng.