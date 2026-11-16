Tương lai F-16 – Block 70/72 và cuộc đua kéo dài vòng đời tiêm kích thế hệ thứ 4

Block 70/72 là tiêu chuẩn sản xuất mới nhất của F-16, được phát triển để đáp ứng nhu cầu của những quốc gia muốn sở hữu tiêm kích đa nhiệm hiện đại nhưng không lựa chọn các dòng máy bay thế hệ thứ 5.

Hai cấu hình có nhiều điểm chung về hệ thống điện tử, nhưng khác nhau chủ yếu ở động cơ: Block 70 sử dụng General Electric F110-GE-129, còn Block 72 sử dụng Pratt & Whitney F100-PW-229.

Một trong những nâng cấp quan trọng là radar AN/APG-83 AESA. Hệ thống này cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi mục tiêu và hoạt động trong môi trường điện tử phức tạp.

Buồng lái được trang bị màn hình hiển thị trung tâm độ phân giải cao, hỗ trợ phi công khai thác dữ liệu từ radar, hệ thống ngắm bắn và các cảm biến khác.

Block 70/72 còn tích hợp hệ thống tránh va chạm mặt đất tự động Auto-GCAS.

Công nghệ này có khả năng nhận biết tình huống máy bay sắp va chạm địa hình và tự động can thiệp điều khiển trong những điều kiện được xác định, nhằm giảm nguy cơ tai nạn do phi công mất khả năng kiểm soát hoặc mất nhận thức tình huống.

Theo tài liệu của Lockheed Martin công bố tháng 8/2025, khung thân Block 70/72 được thiết kế với tuổi thọ kết cấu 12.000 giờ bay.

Đây là mức cao hơn đáng kể so với một số cấu hình F-16 đời trước, giúp máy bay có khả năng phục vụ lâu dài nếu được bảo dưỡng đúng quy trình.

Dù vậy, F-16 không thể thay thế hoàn toàn các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5. F-35 có thiết kế giảm bộc lộ radar, hệ thống cảm biến hợp nhất và khả năng chia sẻ dữ liệu ở cấp độ cao hơn.

Trong khi đó, F-16 có ưu thế về số lượng, chi phí khai thác tương đối thấp hơn trong nhiều trường hợp và mạng lưới bảo dưỡng đã được hình thành rộng rãi.

Vì vậy, nhiều lực lượng không quân có thể tiếp tục khai thác F-16 song song với F-35 hoặc những tiêm kích hiện đại khác.

F-16 đảm nhiệm các nhiệm vụ phù hợp với cấu hình và điều kiện tác chiến, trong khi máy bay thế hệ mới được sử dụng cho những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng tàng hình và cảm biến tiên tiến.

Tương lai của F-16 vì thế không chỉ phụ thuộc vào một phiên bản mới. Nó còn gắn với năng lực nâng cấp, nguồn phụ tùng, chi phí vận hành và nhu cầu của các quốc gia đang tìm kiếm một tiêm kích đa nhiệm có thể khai thác trong nhiều năm tiếp theo.