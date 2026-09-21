Tương lai của Volvo trong những năm tới sẽ như thế nào?

Volvo sẽ ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030 với mục tiêu tăng gấp đôi thị phần, trong bối cảnh hãng xe Thụy Điển đang chịu ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ và doanh số sụt giảm tại Trung Quốc. Thông tin được công bố trên giúp cổ phiếu tăng gần 2%.

Volvo sẽ ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030

Volvo dự kiến giới thiệu 6 mẫu xe mới tại Trung Quốc cùng 7 mẫu xe dành cho các thị trường phương Tây. Danh mục sản phẩm sẽ bao gồm cả xe thuần điện và xe hybrid, trong nỗ lực nâng biên lợi nhuận trước thuế lên trên 8%, so với mức 3,5% của năm 2025.

Volvo sẽ ra mắt 13 mẫu xe mới từ nay đến năm 2030 với mục tiêu tăng gấp đôi thị phần, trong bối cảnh hãng xe Thụy Điển đang chịu ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ và doanh số sụt giảm tại Trung Quốc.

Các mẫu xe dành cho thị trường phương Tây sẽ sử dụng 2 nền tảng chung nhằm giảm chi phí đầu tư phát triển. Trong khi đó, những mẫu xe dành cho Trung Quốc sẽ được phát triển cùng Geely Auto.

Volvo cũng sẵn sàng sản xuất xe cho các hãng ôtô khác tại 2 nhà máy ở Thành Đô (Trung Quốc) và Ghent (Bỉ), đồng thời thảo luận với các đối thủ về những khả năng hợp tác trong tương lai.

Hãng sẽ tập trung phát triển các mẫu xe cỡ lớn cho khách hàng Mỹ, xe cỡ nhỏ và trung cho thị trường châu Âu, cùng các mẫu xe cỡ trung tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hãng sẽ tập trung phát triển các mẫu xe cỡ lớn cho khách hàng Mỹ, xe cỡ nhỏ và trung cho thị trường châu Âu, cùng các mẫu xe cỡ trung tại Trung Quốc. Cách tiếp cận này phản ánh sự khác biệt về nhu cầu và đặc điểm của từng thị trường.

Thách thức nào đang chờ Volvo trong tương lai?

Volvo đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành các mục tiêu lợi nhuận trước đây do tác động của thuế quan, nhu cầu xe điện suy yếu và chi phí phát triển sản phẩm cao. Hãng chưa xác định thời điểm đạt biên lợi nhuận trước thuế trên 8%.

Volvo từng gặp trở ngại trong việc đạt các mục tiêu lợi nhuận đề ra do ảnh hưởng từ thuế quan, nhu cầu xe điện giảm sút và chi phí phát triển sản phẩm gia tăng.

Kế hoạch mở rộng sản phẩm được triển khai trong bối cảnh doanh số tại Trung Quốc suy giảm, trong khi sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các hãng xe Trung Quốc đang thúc đẩy nhiều nhà sản xuất ôtô lớn cắt giảm hoạt động.

Volvo cho biết việc đẩy mạnh hợp tác với Geely trong hoạt động thu mua phần cứng tại châu Âu và Trung Quốc sẽ giúp nâng tỷ lệ dùng chung linh kiện từ khoảng 10% hiện nay lên 30%. Chiến lược này dự kiến tạo ra mức tiết kiệm chi phí vật liệu khoảng 5% vào năm 2030.

Volvo cho biết việc tăng cường hợp tác với Geely trong thu mua linh kiện tại châu Âu và Trung Quốc sẽ giúp nâng tỷ lệ sử dụng chung linh kiện từ mức khoảng 10% hiện tại lên 30%.

Các chuyên gia phân tích của Citi cho rằng thị trường có thể xem xét thận trọng khả năng Volvo tăng gấp đôi thị phần, do mức độ cạnh tranh gay gắt. Citi cũng cho biết sẽ theo dõi sát mức độ phụ thuộc của các mục tiêu biên lợi nhuận vào doanh số, đặc biệt trong trường hợp sản lượng bán hàng không đạt kỳ vọng.