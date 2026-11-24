Dự luật Prop 40 đề xuất đánh thuế các tỷ phú tại bang California đã không được cử tri thông qua trong cuộc bỏ phiếu vào đầu tháng 11 - Ảnh: Getty Images

Các đề xuất hiện nay nhắm vào những nguồn của cải khác nhau. Thành phố New York dự kiến áp thêm thuế hằng năm đối với nhà ở đắt tiền không được dùng làm nơi cư trú chính. Thủ đô Washington, DC đang xem xét đánh thuế thu nhập từ đầu tư của các hộ gia đình giàu có. Trong khi đó, từ năm 2028, bang Washington sẽ lần đầu thu thuế thu nhập đối với các hộ gia đình có thu nhập trên 1 triệu USD.

Tại bang California, dự luật Prop 40 đề xuất đánh thuế các tỷ phú đã không được cử tri thông qua trong cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng 11. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, đại diện bang Maryland, nhận định kết quả này cho thấy một bang khó có thể tự mình áp dụng chính sách như vậy.

Tại Quốc hội Mỹ, một dự luật đề xuất đánh thuế 5% lên tài sản ròng của các tỷ phú trên cả nước đã được đệ trình ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Dự luật này có thể trở thành điểm nóng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

TÀI SẢN LỚN NHƯNG CHƯA CHẮC CÓ NHIỀU TIỀN MẶT

Thất bại của Prop 40, cùng sự xuất hiện nhanh chóng của tầng lớp tỷ phú AI mới, đã khiến cuộc tranh luận về cách đánh thuế người giàu trở nên sôi nổi hơn trên khắp nước Mỹ.

“Nếu ai đó có tài sản 1 tỷ USD, điều đó không có nghĩa họ có sẵn 50 triệu USD tiền mặt để nộp thuế”, bà Anderson Lafontant, Giám đốc điều hành công ty tư vấn tài sản Blue Zone Wealth Advisors, nhận định với CNN.

Bà Lafontant, người có khách hàng là nhân viên của các công ty AI, cho biết phần lớn khối tài sản này chỉ tồn tại trên giấy. Sau khi các công ty IPO, cổ đông thường chịu quy định hạn chế về thời điểm được bán cổ phiếu, nên nhân viên có thể chưa nắm nhiều tiền mặt cho đến khi bán được số cổ phiếu của mình.

Nếu được thông qua, Prop 40 sẽ đánh một lần thuế 5% lên tài sản ròng của các tỷ phú California, không tính bất động sản và hầu hết tài khoản hưu trí. Dự luật áp dụng với những người là cư dân của bang vào ngày 1/1/2026.

“Điểm cốt lõi của thuế tài sản là đánh vào tài sản trên giấy”, tỷ phú Tom Steyer, nhà hoạt động vì khí hậu và cựu ứng viên tranh cử chức Thống đốc California, chỉ ra.

Ông Steyer cho rằng người chịu thuế có thể vay tiền bằng cách thế chấp cổ phiếu để nộp thuế. Ông gọi Prop 40 là chính sách “chưa hoàn hảo nhưng có còn hơn không”.

Trong khi đó, bà Megan Lisa Jones, luật sư chuyên về tài sản tư nhân và thuế tại Holland & Knight, cho biết một số khách hàng của bà đã rời California hoặc cân nhắc chuyển đi để được hưởng mức thuế thuận lợi hơn và tránh nguy cơ Prop 40 được áp dụng. Bà Lafontant cũng có khách hàng chuyển nơi ở vì lý do thuế, dù có thể không liên quan đến thuế tài sản.

“Có khách hàng của tôi nói rằng ‘Bây giờ tôi chưa thể rời đi, nhưng 4 năm nữa tôi sẽ đi... Tôi chưa phải tỷ phú nên chưa cần lo’. Nhưng nếu họ đánh thuế tỷ phú, thì sớm muộn thuế cũng sẽ lan dần xuống và đánh vào tất cả mọi người”, bà Jones nói.

Ông Steyer cho rằng nên áp dụng thuế tài sản trên toàn quốc để giới giàu không phải liên tục di chuyển tìm “thiên đường thuế”.

“Tôi không có ác cảm với người giàu. Chỉ là ở phía bên kia, rất nhiều người đang thực sự khốn khó”, ông Steyer nói.

Trong khi đó, ông Xavier Becerra, thống đốc đắc cử California gọi Prop 40 là “chính sách đáng ngờ”. Ông cho rằng bang này cần một giải pháp lâu dài thay vì biện pháp chỉ áp dụng một lần.

TỪ THUẾ TRIỆU PHÚ ĐẾN BÀI TOÁN ĐÁNH THUẾ THỜI AI

Tại bang Washington, cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ duy trì khoản thuế thường được gọi là “thuế triệu phú”, theo đó phần thu nhập vượt 1 triệu USD chịu thuế suất 9,9%. Hiện bang này chưa có thuế thu nhập, và khoản thuế mới sẽ có hiệu lực từ năm 2028. Vì vậy, một cặp vợ chồng mà mỗi người kiếm hơn 500.000 USD cũng chịu thuế như triệu phú. Tuy nhiên, việc áp dụng còn phụ thuộc vào kết quả vụ kiện thách thức tính hợp hiến của khoản thuế này.

Những thay đổi đó khiến bà Michelle Dellino, luật sư về luật gia đình tại Seattle, khuyên khách hàng cân nhắc kỹ các quyết định như kết hôn, ký thỏa thuận tiền hôn nhân hay chuyển nơi cư trú, bởi đó là những quyết định khó đảo ngược.

Bà Dellino cũng lưu ý một số người có thể nhận hóa đơn thuế lớn khi cổ phiếu công ty đến thời điểm chính thức thuộc quyền sở hữu của họ và bị tính thuế như tiền lương, dù họ chưa bán cổ phiếu để thu về tiền mặt.

Trong khi đó, chi phí sinh hoạt tăng vọt trên khắp nước Mỹ đặt ra câu hỏi liệu việc sở hữu 1 triệu USD có còn mang ý nghĩa tài chính như trước hay không. Chẳng hạn, theo phân tích của công ty bất động sản JanusGroup Real Estate, giá bán trung vị của một căn nhà riêng lẻ tại Seattle trong tháng 10 là khoảng 1,1 triệu USD, cao hơn mốc 1 triệu USD.

Bà Lafontant nhận định người sở hữu tài sản tại Mỹ là bên hưởng lợi, còn người không có tài sản chịu thiệt hại nặng vì lạm phát. Về thuế tài sản, nếu được áp dụng, bà cho rằng nên đánh thuế khi người sở hữu bán tài sản, thay vì khi họ đang nắm giữ.

Trong khi đó, về dài hạn, bà Jones cho rằng AI còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn cho hệ thống thuế Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào thu nhập từ lao động.

“Nếu AI thực sự thay thế việc làm và con người không còn làm việc theo cách hiện nay, nguồn thu để tài trợ cho các khoản chi công sẽ đến từ đâu?”, bà Jones chỉ ra.