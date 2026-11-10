Tương lai của Nvidia ra sao sau vụ bê bối tình ái của Giám đốc điều hành?

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, cổ phiếu Nvidia giảm hơn 4% giá trị trong phiên giao dịch ngày 9/11, bất chấp thị trường chung tăng mạnh. Cổ phiếu lao dốc sau khi ông Huang thừa nhận ngoại tình trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11 và cho biết hội đồng quản trị đang mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông có phải là mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không. Hội đồng quản trị tuyên bố tin tưởng vào ông Jensen và cho biết không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm.

Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc liên quan gián điệp, cho rằng đó là hành động bôi nhọ.

Nvidia cho biết ông Huang sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty trong thời gian cuộc điều tra diễn ra. Tuy nhiên, sức ép đối với hãng sản xuất chip này đang gia tăng nhanh chóng. Công nghệ của Nvidia đã đóng vai trò nền tảng cho làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh trong 4 năm đầu tiên. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng đang yêu cầu được thông báo về vụ việc. Trong khi đó, các nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi tiến hành điều tra và ban hành luật mới.

Ảnh hưởng lớn

Ông Huang có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với Nvidia và là gương mặt đại diện duy nhất của công ty trong bối cảnh chưa có người thứ hai để đảm nhận vai trò kế nhiệm. Ông cũng là một trong những người ủng hộ AI mạnh mẽ nhất tại Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn vốn cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI trên quy mô lớn. Bên cạnh đó, mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump giúp Nvidia có vị thế thuận lợi trong các cuộc thảo luận về chính sách, an toàn và quản lý AI.

Các nhà phân tích của Melius Research nhận định trong báo cáo nghiên cứu công bố ngày 9/11: “Vấn đề của Nvidia là không có người kế nhiệm ông Jensen một cách rõ ràng và chúng tôi từng dự báo ông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí này ít nhất 10 năm nữa”.

Ông Stacy Rasgon, nhà phân tích tại công ty Bernstein, phát biểu: “Jensen chính là Nvidia và Nvidia chính là Jensen”. Ông nói thêm rằng ông Jensen Huang điều hành công ty theo mô hình quản lý tập trung từ trên xuống và nắm trong tay hầu hết mọi quyết định.

Nvidia từ lâu duy trì cơ cấu tổ chức phẳng, không phân cấp. Ông Huang tham gia sâu vào hoạt động điều hành hằng ngày của công ty và thường xuyên đại diện Nvidia phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới cũng như tại những hội nghị trong ngành. Ngoài vai trò đồng sáng lập và giám đốc điều hành, ông Huang còn giữ chức Chủ tịch Nvidia.

Tháng 9/2025, ông Huang nói rằng ông có tới 60 nhân viên báo cáo trực tiếp. Tuy nhiên, các hồ sơ nội bộ cho thấy tính đến tuần này, ông có 33 cấp dưới trực tiếp.

Quyền sở hữu hạn chế

Tuy nhiên, so với một số nhà sáng lập công nghệ khác như Mark Zuckerberg của Meta và Elon Musk của SpaceX, quyền kiểm soát thực tế của ông Huang khá hạn chế. Ông chỉ sở hữu hơn 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và là một trong 11 thành viên hội đồng quản trị của Nvidia. Hội đồng này hiện không có chủ tịch chính thức.

Trong các tài liệu công bố thông tin tài chính, Nvidia cũng không xác định riêng ông Huang là nhân sự chủ chốt có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công ty. Thay vào đó, công ty này nói: “Chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự phục vụ của đội ngũ lãnh đạo cấp cao đã gắn bó lâu năm”.

Nvidia cảnh báo: “Không bảo đảm được công tác quy hoạch kế nhiệm hiệu quả, chuyển giao kiến thức và quá trình chuyển tiếp suôn sẻ đối với các lãnh đạo cấp cao cũng như nhân sự chủ chốt có thể cản trở công tác hoạch định chiến lược, triển khai hoạt động và thành công lâu dài của chúng tôi”.

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của ông Huang là không thể phủ nhận. Tầm ảnh hưởng này lớn đến mức vấn đề kế nhiệm hầu như chưa từng được các nhà phân tích và nhà đầu tư đề cập.

Trong báo cáo công bố ngày 9/11, ông Timm Schulze-Melander, nhà phân tích tại Rothschild & Co. Redburn, nhận định ông Huang có thể buộc phải rời vị trí giám đốc điều hành nếu cuộc điều tra của hội đồng quản trị phát hiện những tình tiết nghiêm trọng hơn đáng kể so với một vụ ngoại tình.

Tuy nhiên, ông Schulze-Melander nhấn mạnh việc ông Huang có thể từ chức không phải là kết cục tất yếu của cuộc điều tra, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo đối với công ty. Ông viết: “Hội đồng quản trị Nvidia cần thể hiện tính độc lập và bảo vệ quyền lợi của cổ đông mà không gây bất ổn cho một công ty có thành công phụ thuộc đặc biệt lớn vào nhà sáng lập. Tuyên bố ban đầu của hội đồng cho thấy họ đang tìm cách đạt được cả hai mục tiêu này”.

Một số nhà phân tích cho rằng cuộc điều tra có thể dẫn đến những thay đổi trong cơ cấu quản trị của Nvidia, trong đó có việc xây dựng kế hoạch dự phòng cho quá trình chuyển giao vị trí lãnh đạo.

Các nhà phân tích của Melius nhận định Nvidia có đội ngũ lãnh đạo kế cận giàu năng lực trong các lĩnh vực mạng, điện toán đám mây quy mô lớn và điện toán hiệu năng cao. Công ty cũng có chuyên môn kỹ thuật sâu rộng, có sự đóng góp của Giám đốc công nghệ Michael Kagan và nhà khoa học trưởng Bill Dally. Các nhà phân tích viết: “Những nhân sự này có thể duy trì hoạt động của bộ máy, nhưng ông Jensen là người không thể thay thế và năng lượng của ông sẽ tiếp tục cần thiết để duy trì niềm tin của giới đầu tư vào lĩnh vực AI”.