Il-76 là một trong những dòng máy bay vận tải có thời gian phục vụ lâu dài nhất trong lịch sử hàng không quân sự.

Kể từ chuyến bay đầu tiên năm 1971, máy bay đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, được sử dụng tại nhiều quốc gia và đảm nhiệm những nhiệm vụ vượt xa mục tiêu vận tải ban đầu. Tuy nhiên, sau hơn 50 năm, dòng máy bay này đang đứng trước những thách thức mới.

Vấn đề đầu tiên là tuổi đời của đội bay. Nhiều chiếc Il-76 được chế tạo trong thập niên 1980 hoặc đầu thập niên 1990, đồng nghĩa kết cấu thân, cánh, động cơ và các hệ thống phụ trợ đã trải qua hàng chục năm khai thác.

Việc duy trì hoạt động đòi hỏi kiểm tra định kỳ, đại tu động cơ, thay thế linh kiện và đánh giá tình trạng kết cấu.

Chi phí bảo dưỡng có thể tăng lên khi phụ tùng trở nên khó tìm hoặc không còn được sản xuất rộng rãi.

Thách thức thứ hai đến từ sự thay đổi của môi trường tác chiến. Trong chiến tranh hiện đại, các căn cứ không quân và tuyến vận tải có thể trở thành mục tiêu của tên lửa hành trình, UAV và những hệ thống phòng không tầm xa.

Il-76 có kích thước lớn, tốc độ thấp hơn máy bay chiến đấu và không được thiết kế để hoạt động trực tiếp trong vùng trời có nguy cơ cao.

Vì vậy, việc bảo vệ sân bay, tổ chức tuyến bay và phối hợp với lực lượng phòng không ngày càng quan trọng.

Nga đang tìm cách kéo dài vòng đời của dòng máy bay này bằng chương trình Il-76MD-90A. Phiên bản mới có động cơ, cánh, càng đáp và hệ thống điện tử được cải tiến.

Nhà máy Aviastar-SP tại Ulyanovsk tiếp tục đảm nhiệm sản xuất, trong khi Nga đặt mục tiêu tăng sản lượng để bổ sung máy bay cho lực lượng vận tải quân sự..

Tuy nhiên, tương lai của Il-76 không chỉ phụ thuộc vào Nga. Trung Quốc đã phát triển vận tải cơ Y-20, trong khi nhiều quốc gia khác đang xem xét hoặc sử dụng những máy bay vận tải thế hệ mới.

Các nền tảng mới thường có lợi thế về động cơ, hiệu suất nhiên liệu, hệ thống điện tử và khả năng tích hợp với mạng lưới chỉ huy hiện đại.

Dù vậy, Il-76 vẫn có những lợi thế riêng. Thiết kế đã được kiểm chứng qua nhiều thập niên, khả năng chuyên chở hàng hóa lớn và sự hiện diện tại nhiều quốc gia giúp dòng máy bay này tiếp tục có thị trường khai thác.

Những phiên bản dân dụng còn có thể phục vụ vận chuyển hàng quá khổ, thiết bị công nghiệp và cứu trợ nhân đạo.

Trong tương lai gần, Il-76 khó bị thay thế hoàn toàn. Thay vào đó, dòng máy bay này nhiều khả năng tiếp tục tồn tại thông qua hiện đại hóa, đại tu và sản xuất phiên bản mới.

Câu hỏi quan trọng không còn là Il-76 có tiếp tục bay hay không, mà là các quốc gia khai thác có đủ nguồn lực để duy trì khả năng hoạt động an toàn và hiệu quả của nó đến khi xuất hiện thế hệ vận tải cơ thay thế phù hợp hay không.