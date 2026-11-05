Tương lai của HLV Kim Sang-sik ra sao khi Asian Cup bị hoãn?

Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức ra thông báo sẽ hoãn Asian Cup 2027 gần 1 năm. Giải đấu bắt đầu vào cuối tháng 12/2027 thay vì 1/2027 như lịch trình ban đầu. Địa điểm tổ chức vẫn là Ả Rập Xê Út. Sự thay đổi của Asian Cup 2027 tác động lớn đến các đội tuyển dự giải, thậm chí là tương lai của cầu thủ - huấn luyện viên.

Trường hợp của huấn luyện viên Kim Sang-sik là ví dụ điển hình. Hợp đồng của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ kết thúc vào tháng 2/2027 - thời điểm Asian Cup kết thúc nếu giải đấu diễn ra đúng kế hoạch ban đầu.

HLV Kim Sang-sik chưa chốt tương lai với đội tuyển Việt Nam.

Kết quả và màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam là thước đo quan trọng để Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định cuối cùng về tương lai của ông Kim. Tuy nhiên, khi Asian Cup 2027 chưa diễn ra, mọi chuyện có thể thay đổi.

Đặc biệt, tháng 1/2027 cũng là thời điểm Liên đoàn bóng đá Việt Nam bầu Chủ tịch VFF khóa X (nhiệm kì 2027-2031). Nếu không có một cột mốc cụ thể để đánh giá về vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, câu chuyện gia hạn hợp đồng với ông Kim Sang-sik không còn dễ đoán.

Trước mắt, ông Kim Sang-sik vẫn đang chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế vào tháng 11/2026 trong quãng thời gian FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam triệu tập đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhiều tân binh với mục tiêu thử nghiệm, xây dựng lực lượng hướng đến Asian Cup.

Câu chuyện các huấn luyện viên “lỡ dở” kế hoạch vì Asian Cup không phải hiếm. Ông Hajime Moriyasu - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản sẽ chia tay các học trò sau giải đấu này. Thậm chí, người tiếp quản chiếc ghế của ông Moriyasu đã được định sẵn.

Nhiều cầu thủ Nhật Bản đặt quyết tâm lớn giành chức vô địch thay cho lời chia tay với một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng xứ sở mặt trời mọc. Tuy nhiên, ý tưởng trên đã đổ bể.