Tương lai của Đoàn Lê Anh Đức sau danh hiệu Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 | SVodcast 5

Trong số 135 bài quốc ca mà Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 Đoàn Lê Anh Đức hát được, có một bài bạn ấy yêu thích nhất. Những lời bà ngoại kể còn hé lộ sở thích ca hát mà Đức có từ khi còn nhỏ.