Tương lai của Đoàn Lê Anh Đức sau danh hiệu Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 | SVodcast 5
Hai ngày sau khoảnh khắc bước lên bục cao nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức (lớp 12 Sử 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) xuất hiện tại chương trình SVodcast số 5 của báo Tiền Phong và chia sẻ nhiều câu chuyện độc đáo với host của chương trình - nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Trái với hình ảnh quyết liệt ở những phút đấu trí nghẹt thở trên sóng truyền hình, ngoài đời thực là một nam sinh điềm tĩnh, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, say mê làn điệu dân ca ví giặm và luôn giữ vững nguyên tắc: Không bao giờ do dự trước những thời khắc quyết định.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tuong-lai-cua-doan-le-anh-duc-sau-danh-hieu-quan-quan-duong-len-dinh-olympia-2026-svodcast-5-post1891317.tpo