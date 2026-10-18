Tương lai của bom MOAB trong chiến tranh hiện đại

Sự phát triển của vũ khí dẫn đường chính xác đang làm thay đổi cách các lực lượng không quân tiến hành chiến dịch.

Thay vì chỉ tập trung vào sức công phá của từng quả bom, quân đội ngày càng chú trọng khả năng xác định mục tiêu, lựa chọn loại đạn phù hợp và giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến.

Trong bối cảnh đó, bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B MOAB vẫn có một vị trí riêng. Với khối lượng gần 10 tấn và lượng thuốc nổ khoảng 8,5 tấn, vũ khí có thể tạo ra sức nổ lớn trên diện rộng.

Điều này phù hợp với một số mục tiêu đặc biệt, chẳng hạn khu vực tập trung lực lượng hoặc mạng lưới hang động có cấu trúc phức tạp.

Tuy nhiên, khả năng dẫn đường chính xác không đồng nghĩa với việc MOAB có thể phá hủy mọi mục tiêu.

Hệ thống GPS hỗ trợ đưa bom đến khu vực dự kiến, nhưng không làm thay đổi giới hạn về khả năng xuyên phá của đầu đạn.

Những cơ sở nằm sâu dưới lòng đất vẫn đòi hỏi loại vũ khí được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ đó.

Một hạn chế khác là phương tiện triển khai. MOAB cần máy bay phù hợp và hệ thống thả chuyên dụng.

Trong những khu vực có hệ thống phòng không mạnh, việc đưa máy bay đến vị trí thích hợp có thể đặt ra rủi ro lớn. Đây là một trong những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn vũ khí cho chiến dịch.

Kể từ lần đầu được sử dụng trong chiến đấu tại Afghanistan năm 2017, MOAB vẫn được biết đến như một vũ khí đặc biệt của Mỹ.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận rằng loại bom này sẽ trở thành phương tiện chủ lực trong các chiến dịch tương lai.

Nếu Mỹ cân nhắc MOAB trong một chiến dịch nhằm vào Iran, quyết định sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: đặc điểm mục tiêu, khả năng tiếp cận, hiệu quả dự kiến và rủi ro đối với dân thường.

Việc một loại bom được đưa vào phương án tác chiến không đồng nghĩa nó chắc chắn sẽ được sử dụng.

Trong tương lai, giá trị của MOAB nhiều khả năng vẫn nằm ở tính chuyên biệt. Vũ khí có thể phát huy tác dụng trong một số tình huống, nhưng không thay thế được toàn bộ hệ thống bom dẫn đường và bom xuyên phá của quân đội Mỹ.