Tưởng là loại quả bình dân, hóa ra chứa lượng vitamin C gấp hơn 4 lần cam, chợ Việt bán chỉ từ 20.000 đồng/kg

Quả ổi bình dân nhưng giàu vitamin C

Ổi là loại trái cây quen thuộc với người Việt, được trồng tại nhiều địa phương và có thể tìm mua ở chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm hoặc siêu thị. Từ ổi lê, ổi nữ hoàng đến ổi ruột đỏ, mỗi giống có đặc điểm riêng về hình dáng, màu sắc và hương vị.

Điểm đáng chú ý của loại quả này nằm ở hàm lượng vitamin C. Theo số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin sau thu hoạch thuộc Đại học California, 100g ổi tươi có thể chứa khoảng 200–400mg vitamin C, tùy giống và độ chín.

Với mức tham khảo khoảng 228mg vitamin C trong 100g, ổi có thể cung cấp lượng vitamin C cao hơn 4 lần so với cùng khối lượng cam. Đây là dưỡng chất góp phần hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch, tham gia quá trình tạo collagen và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Ngoài vitamin C, ổi còn cung cấp chất xơ và một số dưỡng chất khác, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin thực tế có thể thay đổi theo giống, độ chín và điều kiện bảo quản.

Không chỉ giàu dinh dưỡng, ổi còn có mức giá tương đối dễ tiếp cận. Tại Việt Nam, ổi được bày bán khắp các tại chợ truyền thống, siêu thị hay cửa hàng thực phẩm, giá dao động khoảng 20.000–55.000 đồng/kg.

Trong đó, ổi lê phổ biến có giá khoảng 25.000–40.000 đồng/kg. Những giống ít hạt, ruột hồng hoặc quả được tuyển chọn kỹ thường có giá cao hơn. Sự chênh lệch còn phụ thuộc vào mùa vụ, nguồn hàng và địa điểm bán.

Cách chọn ổi giòn ngon, bảo quản được lâu

Để chọn được ổi ngon, người mua nên quan sát màu sắc, độ chắc và tình trạng vỏ quả thay vì chỉ chú ý đến kích thước.

Nếu muốn ăn ngay, nên ưu tiên những quả đã đủ độ già, có màu xanh sáng hoặc hơi ngả vàng tùy giống. Khi cầm, quả chắc và nặng tay, vỏ không bị dập sâu, phần thịt không mềm nhũn. Một số giống ổi chín còn có mùi thơm nhẹ đặc trưng.

Ngược lại, nếu mua để ăn trong vài ngày, có thể chọn những quả còn chắc, chưa chín hoàn toàn. Không nên mua quá nhiều quả đã mềm hoặc có mùi thơm đậm vì chúng có thể nhanh xuống chất lượng khi bảo quản.

Về giống ổi, ổi lê thường được ưa chuộng nhờ phần cùi dày, giòn và tương đối ít hạt. Ổi nữ hoàng cũng có phần thịt dày, dễ ăn, trong khi ổi ruột hồng hoặc ruột đỏ nổi bật với màu sắc bắt mắt.

Khi mua về, không nhất thiết phải gọt bỏ toàn bộ vỏ nếu quả có nguồn gốc bảo đảm và đã được rửa sạch. Phần vỏ cũng chứa chất xơ và các thành phần thực vật có lợi.

Ổi cần được rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi ăn. Với những quả chưa chín, có thể để ở nhiệt độ phòng cho chín thêm rồi chuyển vào ngăn mát tủ lạnh. Riêng ổi đã bổ nên được đựng trong hộp kín, bảo quản lạnh và sử dụng sớm.

Nhờ dễ mua, giá bình dân và hàm lượng vitamin C đáng chú ý, ổi là lựa chọn phù hợp để bổ sung trái cây vào thực đơn hằng ngày.