"Su-57 không chỉ là một máy bay chiến đấu, mà đây còn là một nền tảng có thể mang nhiều thiết bị khác nhau và từ đó có được những khả năng chiến thuật mới".

Anh hùng Nga - Thiếu tướng Không quân Sergei Lipovoy, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức Toàn Nga "Sĩ quan Nga" nhận định và nói thêm: "Máy bay đã trải qua một đợt nâng cấp nữa, có tính đến các yêu cầu của chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Các máy bay Su-57 đã trải qua việc nâng cấp, về cơ bản khác biệt so với các phiên bản trước. Cụ thể, tầm hoạt động và khả năng giám sát không phận bằng radar của chúng đã được tăng cường".

"Một hệ thống radar mới đã được lắp đặt để xác định và giám sát tình hình trên mặt đất - giờ đây ở tầm xa, Su-57 không chỉ có thể phát hiện mục tiêu mà còn đủ sức xác định danh tính của chúng - cho dù đó là xe tăng, cứ điểm, xe bọc thép hay pháo binh", vị tướng cho biết.

Các trang thiết bị mới được lắp đặt trên Su-57 đã mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của chiếc tiêm kích. Điều này đạt được một phần nhờ việc sử dụng những loại vũ khí phóng từ trên không mới, ông Lipovoy nói thêm.

"Chúng ta đang nói về các tên lửa không đối không hiện đại hóa, cũng như bom dẫn đường cải tiến, đã được chứng minh là có hiệu quả cao".

"Hơn nữa, kho vũ khí còn bao gồm các tên lửa không đối đất, chúng có khả năng tấn công các mục tiêu trên diện rộng và trên mặt đất", vị Thiếu tướng không quân giải thích.

Ngoài ra máy bay còn được trang bị các khí tài tác chiến điện tử (EW) và thiết bị trinh sát điện tử, "Chúng cho phép gây nhiễu và cản trở khả năng phát hiện bằng radar của đối phương. Một số giải pháp và thông số kỹ thuật khác vẫn được giữ bí mật", ông Lipovoy nói thêm.

Tuy nhiên theo ông Lipovoy, thiết kế kỹ thuật của Su-57 vẫn chưa thể được coi là phiên bản cuối cùng - đây chỉ là biến thể tạm thời khi nói: "Vùng phòng không là một bãi thử nghiệm tốt cho thiết bị".

"Các vấn đề nhỏ được xác định trong thực tế chiến đấu, việc hiện đại hóa được thực hiện kịp thời, và các ý kiến ​​đóng góp của phi hành đoàn đều được xem xét, có tính đến tình hình đang thay đổi".

Như Anh hùng nước Nga đã chỉ ra, Không quân Ukraine vận hành máy bay chiến đấu từ các nước NATO, và Su-57 buộc phải thích ứng để đối phó với chúng.

"Máy bay chiến đấu của Nga vượt trội hơn hẳn về đặc tính chiến thuật và kỹ thuật so với các tiêm kích tiên tiến nhất của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương", ông Sergei Lipovoy kết luận.

Trước đó Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) đã bàn giao thêm một lô tiêm kích đa năng Su-57 thế hệ thứ năm cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, chúng được trang bị thiết kế kỹ thuật mới.

Đại diện Tập đoàn Rostec khẳng định rằng các máy bay được sản xuất hiện nay khác với những chiếc được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Su-57 đang được phát triển và hiện đại hóa, một phần dựa trên kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng.

"Tiêm kích Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm tốt nhất trong cùng phân khúc", Giám đốc điều hành của UAC - ông Vadim Badekha nhấn mạnh.